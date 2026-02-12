edición general
34 meneos
66 clics
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed

Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed

El secuestro y violación de una mujer marroquí durante 22 meses por un español apenas encuentra eco en las plataformas digitales

| etiquetas: secuestro , violación , medios de comunicacion , racismo
28 6 0 K 169 actualidad
11 comentarios
28 6 0 K 169 actualidad
Comentarios destacados:    
FunFrock #2 FunFrock *
Si se llamara Mohamed no pondria la nacionalidad o seria "un joven". Por que cuando usas las noticias de manera partidsita, se usa para todo.

El niño de 4 años violado por un marroqui, en servicios sociales ¿la noticia donde esta?
3 K 32
#8 kaos_subversivo *
#4 hay un poco de comentario en tu racismo
3 K 27
Lenari #9 Lenari
#8 Es decir, lo de mirar incidencia por grupo étnico y ver que sale, por aquello de ver cual es la situación real al margen de ideologías... estooo... por favor, circulen, que todo va bien xD
1 K 9
#11 kaos_subversivo
#9 aplicamos el mismo criterio estadístico y encarcelamos a todos los curas por pederastas y a todos los peperos por corruptos? Como siendo sacerdote catolico las probabilidades de que seas un pederasta se disparan y siendo del PP tienes infinitas opciones mas de ser corrupto que honesto, pues juzgamos a los colectivos y listo
0 K 12
FunFrock #5 FunFrock
Cuando el agresor se llama Mohammed, y viola a un niño de 4 años en un centro tutelado por el Estado, el resultado es este:
cadenaser.com/navarra/2026/02/12/maeztu-acusa-a-vox-de-instrumentaliza
Maeztu acusa a Vox de "instrumentalizar" a los menores y defiende el "robusto" sistema de protección de Navarra
La culpa es de Vox

En El País no aparece la noticia, se ve q las agresiones sexuales a menores de 4 años no son de noticia para El País, ( ni en la vanguardia, ni eneldiario)

Se ve q esas cosas... no merecen la pena ser noticiables
2 K 25
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Menudo mierda seca.
0 K 11
antesdarle #7 antesdarle
Bueno que no tiene eco… date una vuelta por antena 3 y pon “secuestro Salma” que tienes hasta la entrevista al conocido del amigo de la hija del secuestrador
0 K 10
#10 sliana
Es la prueba de que el delito realmente no nos importa
0 K 7
Lenari #1 Lenari
Si se llamara Mohammed encontraría eco en esas plataformas digitales mientras que estaría vetado en otras.

Al final lo que da la clave es la incidencia en función de la población. ¿ElPaís quiere abrir ese melón? No sé yo... :-D
4 K -8
#3 yuxta
#1 Si se llamara Mohamed hubiéramos tenido un Torre Pacheco II, y lo sabes, y eso no ha sucedido
10 K 118
Lenari #4 Lenari
#3 ¿Seguro? ¿Sabemos cuantos casos hay? ¿Es Torre Pacheco una excepción o un caso repetido?

Repito: la clave está en la incidencia en función del grupo étnico. Ese es el melón que hay que abrir para sacar conclusiones.
2 K -14

menéame