Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"  

El fentanilo se está convirtiendo en un problema cada vez más grande. EEUU se parece cada vez más a una serie o a una película de ciencia ficción: "Tienes a los zombis por un lado y a los ejércitos paramilitares por el otro recorriendo las calles". Por todo ello, José Antonio Ponseti ha llegado a la conclusión de que la nación está perdiendo el rumbo: "Están perdiendo el punto. Te lo digo yo, que he vivido toda la vida en Estados Unidos, se les está yendo la sociedad de las manos". "Esta última vez que he viajado me ha dejado sobrecogido"...