Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"

El fentanilo se está convirtiendo en un problema cada vez más grande. EEUU se parece cada vez más a una serie o a una película de ciencia ficción: "Tienes a los zombis por un lado y a los ejércitos paramilitares por el otro recorriendo las calles". Por todo ello, José Antonio Ponseti ha llegado a la conclusión de que la nación está perdiendo el rumbo: "Están perdiendo el punto. Te lo digo yo, que he vivido toda la vida en Estados Unidos, se les está yendo la sociedad de las manos". "Esta última vez que he viajado me ha dejado sobrecogido"...

cocolisto
Relato del director de "Ser aventureros"bastante descarnada de eeuu,país en el que ha vivido muchos años.
Xenófanes
Gente acampada la vi en Manhattan en 2012 en el paseo del East River con hornillos de gas y todo.
angelitoMagno
Bueno, parece que se está solucionando el problema, poco a poco.
Las muertes por sobredosis en EEUU caen al nivel más bajo en 5 años
www.rfi.fr/es/más-noticias/20250515-las-muertes-por-sobredosis-en-eeu
Herumel
Ultraliberalismo.
laruladelnorte
"Esta gente está en la calle y, en vez de sacarlos de allí o darles una oportunidad para que tengan otro tipo de vida, los dejan ahí tirados. Os aseguro que es una imagen tremenda, sobre todo la que se puede ver en la zona de Mission Street, cerca del Bay Bridge. Me quedé muy dolido porque San Francisco es una ciudad preciosa y no estamos hablando de una o dos personas en esas circunstancias, es algo más que evidente".
El que no produzca que se muera...EEUU el país al que una pirada llama el faro del mundo.
