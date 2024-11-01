edición general
30 meneos
30 clics
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE

Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE

D.H.L obtuvo fraudulentamente 70.000 euros de subvención de la Unión Europea haciéndose pasar por un proveedor de servicios médicos para Somalia

| etiquetas: ayuso , amador , madrid , pp , ue , fraude
25 5 0 K 178 actualidad
14 comentarios
25 5 0 K 178 actualidad
Cehona #3 Cehona
¿Se le puede llamar delincuente o hay que esperar cuatro años como a Alberto Burnet Amador?
2 K 44
riz #6 riz
#3 Sí. Y el año que viene, cuando vuelvan a juzgarles, reiterarlo


Por otra parte, D.H.L se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas de las que se benefició González Amador para evitar pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales. D.H.L es uno de los tres vecinos de Arahal (Sevilla) que serán juzgado, probablemente en 2027, junto a la pareja de Ayuso y el mexicano Maximiliano Niederer.
3 K 58
wildseven23 #4 wildseven23
Todo lo que rodea a Ayuso y a su noviete está salpicado de mierda.
1 K 23
#8 Toponotomalasuerte
#4 sabes de alguien del PP que no lo esté?
1 K 22
wildseven23 #9 wildseven23
#8 Uffff... Pues, así, a bote pronto, no xD
1 K 22
josde #10 josde
#9 Es que no lo hay desde que se creo AP.
0 K 20
#14 Toponotomalasuerte
#9 yo tampuerco
0 K 10
pepel #2 pepel
Le considera culpable de obtener casi 70.000 euros como falso proveedor de servicios de la UE en Somalia
0 K 19
#12 Rixx
Están trabajando en ello...  media
1 K 11
Uge1966 #1 Uge1966
Por falsificar cosas parecidas, en Somalia y en España. Eso ya es vicio.
0 K 10
#5 laruladelnorte
Por otra parte, D.H.L se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas de las que se benefició González Amador para evitar pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales. D.H.L es uno de los tres vecinos de Arahal (Sevilla) que serán juzgado, probablemente en 2027, junto a la pareja de Ayuso y el mexicano Maximiliano Niederer.

Delincuentes de la misma calaña,a ver si los enchironan a los tres.
0 K 10
#13 Rixx
Otro ciudadano particular :troll:
0 K 7
lixivia #7 lixivia
Lo que es una vergüenza, que con los indicios que hay, al novio de la señora Ayuso no se le investigue con el rigor que se merece, ahí esta la UCO haciendo el ridículo y mirando para otro lado.
0 K 7
josde #11 josde
#7 Que son compañeros, como le van a investigar.
0 K 20

menéame