Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas

«Por primera vez en la historia de este país, se puede decir que tenemos ahora, de manera permanente, una estructura de ingreso básico revolucionario que, en muchos sentidos, diferenciará a Irlanda del resto de países respecto a cómo valoramos la cultura y creatividad», explicó el ministro irlandés de Cultura, Comunicaciones y Deporte, Patrick O’Donovan.
Es solo un caladero de voto cautivo.
Porque puedo hacer un cuadro pintandolo con la nariz y decir que es una expresion contemporanea de la lucha contra lo que esta delante de nuestros ojos y que por tanto alguien diga que soy un artista y que me pasen mi paguita
Edito: veo que #2 ya lo ha dicho
Y para otras muchas actividades artísticas, insisto, existen titulaciones.
Se te ve bastante desquiciado con esto, de todas formas. No sé...
P.D: Dario de Regoyos era un ingeniero, segun tu comentario no tendria dinero a esa ayuda... era ingeniero y en sus tiempos libres pintaba
Y cuantas "obras" hay que hacer para que se considere artista. y que se considera una "obra"
Por eso digo, no veo una forma justa de definir quien es un artista y quien no, porque por pura definición de lo que es el arte es subjetivo
Por eso tienen que definir bien lo que es un artista.
No sabes de lo que estás hablando, claro.
Tu amigo es un artista titulado.
Si hay paguita será de los primeros, ya está.
Estoy diciendo desde el principio lo dificil que es definir quien es un artista.
Si el gobierno irlandes quiere hacerlo bien que diga que es una paga para los titulados en determinadas disciplinas, pero no a "artistas" porque eso puede englobar a personas sin ninguna titulacion porque el arte en si es subjetivo
Pero no te estás yendo por las ramas.
Titulados en enseñanzas artísticas = artistas. Tercera vez que insisto.
Es tremendamente fácil designar quiénes son los artistas, porque es el mismo Estado el que así los ha licenciado.
Y no porque lo diga yo, porque el arte en si es subjetivo.
Sacarte un titulo en esas enseñanzas te hace titulado en enseñanzas artisticas, no artista.
Benito Lertxundi es el autor de una de las canciones mas queridas por todos los bizkainos... tampoco tiene ningun titulo... pero dile a alguien que le haya oido cantar que no es un artista.
Dario de Regoyos fue gran pintor de finales del siglo XIX y principios del XX... tampoco tenia ningun titulo mas alla del de ingeniero.
Añado, que lo pone la noticia. Solo habrá 2000 beneficiarios, elegidos por sorteo.