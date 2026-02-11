edición general
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas

«Por primera vez en la historia de este país, se puede decir que tenemos ahora, de manera permanente, una estructura de ingreso básico revolucionario que, en muchos sentidos, diferenciará a Irlanda del resto de países respecto a cómo valoramos la cultura y creatividad», explicó el ministro irlandés de Cultura, Comunicaciones y Deporte, Patrick O’Donovan.

Veelicus #2 Veelicus
Y quien decide quien es un artista?
3 K 42
Enero2025 #3 Enero2025 *
#2 el gobierno.
Es solo un caladero de voto cautivo.
0 K 7
Veelicus #5 Veelicus
#3 si, pero no digo eso, digo que mecanismo hay para definir quien es artista y quien no.
Porque puedo hacer un cuadro pintandolo con la nariz y decir que es una expresion contemporanea de la lucha contra lo que esta delante de nuestros ojos y que por tanto alguien diga que soy un artista y que me pasen mi paguita
1 K 18
Enero2025 #9 Enero2025
#5 cualquiera puede ser un artista pero eso no significa que cualquier cosa sea arte.
0 K 7
#10 MADMax2
#5 los que se unen a una asociación de artistas que casualmente sean de la cuerda del gobierno y sean activistas contra los malvados del grupo político contrario? (Estaba pensando en algo como sgae)
0 K 10
Asimismov #19 Asimismov
#5 ya estás tardando.
0 K 12
Veelicus #23 Veelicus
#19 Si me dan una paga me lo plantearia, no lo dudes.
0 K 11
#17 lordban
#3 ni siquiera votos directos, es una compra abierta de voceros, tener en cartera a famosillos, artistas y demás para que salgan por las teles defendiendo lo que el estado les pida defender.
1 K 14
Enero2025 #20 Enero2025
#17 dentro de poco esto lo anuncia Sánchez
0 K 7
#4 MADMax2 *
Ahora tendrán que definir bien qué es un artista, qué es un colgado y qué es un jeta

Edito: veo que #2 ya lo ha dicho
1 K 25
#6 Icelandpeople
#4 #2 Existen titulaciones.
0 K 20
Feindesland #7 Feindesland
#6 Dime dónde me saco el título de novelista, que ya tengo unas cuantas publicadas.

:-D
0 K 15
#12 Icelandpeople
#7 Si tienes unas cuantas publicadas, serás novelista.

Y para otras muchas actividades artísticas, insisto, existen titulaciones.
0 K 20
Veelicus #30 Veelicus
#12 y si te autopublicas las novelas tambien eres artista?
0 K 11
#32 Icelandpeople
#30 Hombre, un menda que se autopublica sus novelillas en sus ratos libres mientras es ingeniero industrial trabajando en una empresa, pues no, claro.

Se te ve bastante desquiciado con esto, de todas formas. No sé...
0 K 20
Veelicus #34 Veelicus
#32 Yo no estoy desquiciado, lo que intento es que se vea que una norma cuando no aplica criterios claros permite que mas de un listo se lleve el dinero.
P.D: Dario de Regoyos era un ingeniero, segun tu comentario no tendria dinero a esa ayuda... era ingeniero y en sus tiempos libres pintaba
0 K 11
Veelicus #8 Veelicus
#6 Pero una titulacion no te hace artista, es a lo que voy.
Y cuantas "obras" hay que hacer para que se considere artista. y que se considera una "obra"

Por eso digo, no veo una forma justa de definir quien es un artista y quien no, porque por pura definición de lo que es el arte es subjetivo
1 K 21
#15 Icelandpeople
#8 Si tienes un superior de violín, eres violinista. Por tanto, artista. No hay mucho más.
0 K 20
Veelicus #18 Veelicus
#15 que no, eso no es ser artista, eso es saber tocar el violin.
Por eso tienen que definir bien lo que es un artista.
0 K 11
#22 Icelandpeople
#18 ¿14 años en un conservatorio te hace "saber tocar un violín"? xD xD

No sabes de lo que estás hablando, claro.
0 K 20
Veelicus #26 Veelicus
#22 Tengo una amigo que es profesor de conservatorio de piano, y lo toca de puta madre, a mi si me parece un artista en lo que hace, pero mañana podria irse a un pais donde no homologasen sus titulos y para mi seguiria siendo el mismo artista... por eso digo lo dificil que es hacer esto bien
0 K 11
#28 Icelandpeople *
#26 Te estás yendo por las ramas.

Tu amigo es un artista titulado.

Si hay paguita será de los primeros, ya está.
0 K 20
Veelicus #29 Veelicus
#28 No me estoy iendo por ninguna rama.
Estoy diciendo desde el principio lo dificil que es definir quien es un artista.
Si el gobierno irlandes quiere hacerlo bien que diga que es una paga para los titulados en determinadas disciplinas, pero no a "artistas" porque eso puede englobar a personas sin ninguna titulacion porque el arte en si es subjetivo
0 K 11
#31 Icelandpeople
#29 Primero la homologación de no sé qué, y ahora que es un problema del lenguaje administrativo del gobierno irlandés.

Pero no te estás yendo por las ramas.

Titulados en enseñanzas artísticas = artistas. Tercera vez que insisto.

Es tremendamente fácil designar quiénes son los artistas, porque es el mismo Estado el que así los ha licenciado.
0 K 20
Veelicus #35 Veelicus
#31 Titulados en enseñanzas artísticas = artista -> Falso.
Y no porque lo diga yo, porque el arte en si es subjetivo.
Sacarte un titulo en esas enseñanzas te hace titulado en enseñanzas artisticas, no artista.
0 K 11
Spirito #14 Spirito
#6 ¿Titulaciones para el arte? o_o
0 K 8
#16 Icelandpeople
#14 Sí, sí. Se llaman enseñanzas artísticas. Busca.
0 K 20
Veelicus #33 Veelicus
#16 Xalbador, el pastor de Urepele para muchos ha sido uno de los mejores bertzolaris de la historia... no tenia ningun titulo... pero era un artista como la copa de un pino.
Benito Lertxundi es el autor de una de las canciones mas queridas por todos los bizkainos... tampoco tiene ningun titulo... pero dile a alguien que le haya oido cantar que no es un artista.
Dario de Regoyos fue gran pintor de finales del siglo XIX y principios del XX... tampoco tenia ningun titulo mas alla del de ingeniero.
0 K 11
angelitoMagno #21 angelitoMagno
#2 En Irlanda no lo se, pero en España te tienes que dar de alta como autónomo y apuntarte en el IAE/CNAE correspondiente.
0 K 17
Veelicus #24 Veelicus
#21 Ok, entonces cualquiera podria darse de alta y recibir la paga... lo cual es insostenible.
0 K 11
angelitoMagno #25 angelitoMagno *
#24 No, la paga es por sorteo y además está acotada en el tiempo. Tendrá un presupuesto X, y ya está, no se la van a dar a todo el mundo.
Añado, que lo pone la noticia. Solo habrá 2000 beneficiarios, elegidos por sorteo.
0 K 17
Veelicus #27 Veelicus
#25 pues una chapuza, un simple intento de compra de votos.
0 K 11
alfre2 #11 alfre2
Huele a envidia por aquí :troll:
1 K 31
#13 MADMax2
¡Que den conciertos!
0 K 10
Enero2025 #1 Enero2025
Está claro a quien votan los “artistas” en Irlanda.
0 K 7

