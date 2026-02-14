Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social

Los Demócratas se niegan a votar a favor de la Identificación de Votantes o la Ciudadanía. Quieren seguir haciendo trampas en las elecciones. Esto no es lo que nuestros Padres Fundadores deseaban. He buscado en las profundidades de los Argumentos Legales todavía no articulados o supervisados sobre este tema, y presentaré uno irrefutable en el futuro cercano. ¡Habrá Identificación de Votantes en las elecciones de mitad de mandato, lo apruebe el Congreso o no! Además, la Gente de este País está insistiendo en Ciudadanía y que no haya Voto por Correo salvo para Militares, Minusvalía, Enfermedad, o Viaje. Gracias por vuestra atención a este asunto. PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

