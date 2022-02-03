Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos

En un principio iba a ser de acceso libre hasta completar aforo, pero facilitaron un enlace con entradas gratuitas para evitar que acabaran personas en la calle y su disponibilidad se ha completado en menos de cinco minutos.Todo para escuchar una charla informal, una discusión ideológica, moderada por Sarah Santaolalla y centrada en las encrucijadas que debe afrontar la izquierda que se celebrará este próximo miércoles. "Sobre cómo está el patio para que todo el mundo nos entienda y qué se podría hacer al respecto"
| etiquetas: rufián , delgado , primer acto público , izquierda
Algunos envidiosos prefieren ver en el gobierno a Vox que a uno de izquierdas que no es de su cuerda
elpais.com/espana/2022-02-03/alberto-casero-el-diputado-del-pp-que-ha-
De verdad vais a crear un partido con en la cabeza un tío que quiere dividir España e irse?
Hace unos años el psoe y pedro Sánchez era el más crítico con el independientismo