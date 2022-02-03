edición general
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos

En un principio iba a ser de acceso libre hasta completar aforo, pero facilitaron un enlace con entradas gratuitas para evitar que acabaran personas en la calle y su disponibilidad se ha completado en menos de cinco minutos.Todo para escuchar una charla informal, una discusión ideológica, moderada por Sarah Santaolalla y centrada en las encrucijadas que debe afrontar la izquierda que se celebrará este próximo miércoles. "Sobre cómo está el patio para que todo el mundo nos entienda y qué se podría hacer al respecto"

sotillo #1 sotillo
Que hay un interés por no volver al 36 ni vender España a los americanos por un ático no lo duda nadie
4 K 43
Kantinero #8 Kantinero
Por fin gente responsable politicamente al frente de la izquierda

Algunos envidiosos prefieren ver en el gobierno a Vox que a uno de izquierdas que no es de su cuerda
1 K 21
#5 Grahml *
#_2 #3 De hecho la reforma laboral salió gracias al diputado del PP, Alberto Casero

elpais.com/espana/2022-02-03/alberto-casero-el-diputado-del-pp-que-ha-
0 K 20
#7 tierramar *
Que siga la ilusion! Para ello es necesario vacunarnos contra los medios oficiales que son propiedad de 7 familias poderosas, y tampoco hacer caso a los partidos políticos, que hablan para sí mismos. Focalicemosos en personas que ilusionen, aunque sea a un sector: Rufian, Baldovi, DIaz, Maillo, Oltra, Belarra.... Es mejor no poner el foco en los partidos, donde siempre hay infiltrados intentando reventar la iniciativa popular desde dentro; sino en personas que nos ilusionen y que vemos que dicen la verdad
0 K 18
#4 tpm1
Las reservó todas Vito Quiles y Alvise :troll:
0 K 10
#10 laruladelnorte
Uno de los pocos políticos que merece la pena escuchar,me encanta cuanto deja en evidencia a ciertos salvapatrias.
0 K 10
Jaime131 #11 Jaime131
Los éxitos hay que conseguirlos en las urnas.
0 K 10
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
toda esa gente sabe que si por Rufián fuera no habría salido adelante la reforma laboral, verdad? así me gusta, gente mucho informada!
1 K 8
#3 yukatan
#2 y que pedia Rufian???
0 K 7
#9 encurtido
Ya que, como andaluz, Rufián me lo tiene todo pagado con sus impuestos, qué menos que votarle.
0 K 7
Druidaferal #6 Druidaferal *
Dios mio. No sigáis destruyendo a la izquierda. Si rufian es uno de los culpables del existo de la derecha.
De verdad vais a crear un partido con en la cabeza un tío que quiere dividir España e irse?
Hace unos años el psoe y pedro Sánchez era el más crítico con el independientismo
2 K -11

