Sánchez se desmarca del escudo nuclear antes sus socios de la OTAN y vuelve a rechazar subir el gasto en defensa al 5%

... ha denunciado este sábado que las potencias nucleares "han olvidado las lecciones del pasado" y reclamado la firma de un nuevo tratado de no proliferación para poner freno al rearme nuclear...
| etiquetas: armas , otan , defensa , pedro sanchez , bomba nuclear
Todo muy español y mucho español.....entre los de la pulserita con banderita y los de la happy flower con perspectiva de género vamos apañados.
No me extraña que Trump se descojone de Europa
Y no solo porque el matón que nos quiere pegar es el q nos dice como tenemos q defendernos.