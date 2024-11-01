edición general
Sánchez se desmarca del escudo nuclear antes sus socios de la OTAN y vuelve a rechazar subir el gasto en defensa al 5%

... ha denunciado este sábado que las potencias nucleares "han olvidado las lecciones del pasado" y reclamado la firma de un nuevo tratado de no proliferación para poner freno al rearme nuclear...

Jakeukalane
Estamos en el lado bueno de la historia literalmente...
surco
Hay que ser independientes pero sin gasto, influir en el mundo, pero sin ejército, imponernos a Trump, pero sin nuclear, hacerle una peineta a Putin, pero desde el desarme......estoy de acuerdo, a mi también me gusta la playa, pero sin arena, la nieve, pero sin frío, los paisajes verdes, pero sin lluvia, los días de lluvia, pero sin mojarme.
Todo muy español y mucho español.....entre los de la pulserita con banderita y los de la happy flower con perspectiva de género vamos apañados.
No me extraña que Trump se descojone de Europa
YSiguesLeyendo
... están gastando más de 11 millones de dólares a la hora en armas nucleares. Para el presidente español, "esto es un error, es un error histórico que no podemos repetir"...
YSiguesLeyendo
ACLARACIÓN: NO, con el dinero que se ahorra en gasto en Defensa NO va a hacer políticas de vivienda eficaces para que tú puedas acceder a una. así que a efectos prácticos a la gente no le afecta en su vida en su día a día, y le va a dar igual lo del no al 5% a la OTAN porque su condiciones de vida materiales no van a mejorar. por tanto, Pedro, van a seguir culpándote de su mala situación, da igual lo del presupuesto en Defensa. de nada!
ur_quan_master
Me temo que si queremos ser independientes militarmente de los gringos y protegernos de forma efectiva se va a necesitar paraguas nuclear nacional o europeo.
beltraneja
Pues me alegro enormemente.
Y no solo porque el matón que nos quiere pegar es el q nos dice como tenemos q defendernos.
