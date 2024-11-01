edición general
15 meneos
176 clics
Trump dando un beso a una niña pequeña durante un mitin en 2016 [Hemeroteca] [ENG]

Trump dando un beso a una niña pequeña durante un mitin en 2016 [Hemeroteca] [ENG]  

Trump vio a la niña entre el público cerca del final de su mitin e inmediatamente empezó a pedir a sus padres que la subieran al escenario. «Se ha arreglado mucho para esta noche», dijo Trump sobre la niña, que llevaba un lazo rosa en el pelo. «Vaya, qué preciosa. Traedla, es preciosa». Luego la coge en brazos y le da un beso algo incómodo en la mejilla, antes de hacer un gesto de pulgar arriba al público.

| etiquetas: trump , pence , niña , beso
12 3 0 K 266 Hemeroteca
7 comentarios
12 3 0 K 266 Hemeroteca
Gry #1 Gry
Traumada de por vida... :-(
1 K 37
Dakaira #3 Dakaira
Ya sólo leyendo el titular se me puso cara de limón del asco... No quiero ver el video.
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno *
¿Que pasa en EEUU con los pedófilos? Ya no quedan hombres de familia como Aznar  media
0 K 20
KoLoRo #4 KoLoRo
#2 Que pedofilos (en base a este video)? Joder que le ha dado un beso en la mejilla a una niña y a un niño que los han subido...

Osease, entiendo que Trump sea un desgraciado HDP y bla bla bla, pero si nos ceñimos a este video, no entiendo el problema.

Tienes al papa dando besos a niños cada vez que sale y cualquier politico que le acerquen uno le da un beso... no entiendo el drama, mira que se le puede criticar a esta "cosa" llamada Trump, pero es que ya se rebusca en cosas absurdas...
1 K 15
Dakaira #5 Dakaira
#4 Tienes al papa dando besos a niños

Anda que... Vaya ejemplo fuiste a poner :palm:
0 K 20
KoLoRo #6 KoLoRo
#5 Lo pense despues... no te lo voy a negar xD xD xD Peor ejemplo del mundo

Pero es que da lo mismo el "personaje" que pongas, es un acto oficial, con niños.. siempre pasa igual.

Luego tienes al ejemplo de #2 (que no recuerdo como se llama el tio ese) que no era solo darles un beso y adios... era acoso y encima en el mismo momento, que eso si es distinto.

En este caso no veo nada fuera de lugar (bueno si, que los padres apoyen a Trump como para dejar que sus hijos salgan en publico con el...)
0 K 7
Abcdefghijklm #7 Abcdefghijklm
#6 haber dicho Julio Iglesias o Miguel Bosé,..
0 K 7

menéame