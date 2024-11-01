Trump dando un beso a una niña pequeña durante un mitin en 2016 [Hemeroteca] [ENG]  

Trump vio a la niña entre el público cerca del final de su mitin e inmediatamente empezó a pedir a sus padres que la subieran al escenario. «Se ha arreglado mucho para esta noche», dijo Trump sobre la niña, que llevaba un lazo rosa en el pelo. «Vaya, qué preciosa. Traedla, es preciosa». Luego la coge en brazos y le da un beso algo incómodo en la mejilla, antes de hacer un gesto de pulgar arriba al público.
Osease, entiendo que Trump sea un desgraciado HDP y bla bla bla, pero si nos ceñimos a este video, no entiendo el problema.
Tienes al papa dando besos a niños cada vez que sale y cualquier politico que le acerquen uno le da un beso... no entiendo el drama, mira que se le puede criticar a esta "cosa" llamada Trump, pero es que ya se rebusca en cosas absurdas...
Anda que... Vaya ejemplo fuiste a poner
Pero es que da lo mismo el "personaje" que pongas, es un acto oficial, con niños.. siempre pasa igual.
Luego tienes al ejemplo de #2 (que no recuerdo como se llama el tio ese) que no era solo darles un beso y adios... era acoso y encima en el mismo momento, que eso si es distinto.
En este caso no veo nada fuera de lugar (bueno si, que los padres apoyen a Trump como para dejar que sus hijos salgan en publico con el...)