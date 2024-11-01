Trump dando un beso a una niña pequeña durante un mitin en 2016 [Hemeroteca] [ENG]  

Trump vio a la niña entre el público cerca del final de su mitin e inmediatamente empezó a pedir a sus padres que la subieran al escenario. «Se ha arreglado mucho para esta noche», dijo Trump sobre la niña, que llevaba un lazo rosa en el pelo. «Vaya, qué preciosa. Traedla, es preciosa». Luego la coge en brazos y le da un beso algo incómodo en la mejilla, antes de hacer un gesto de pulgar arriba al público.