Este titular es falso

Este titular de El Mundo es falso. España no tiene 10 millones de extranjeros viviendo y estos titulares solo pretender aumentar la xenofobia. Hay que dejar muy claro que no todo el que ha nacido en España es español y no todo el que ha nacido en el extranjero es extranjero. En España hay actualmente 7.243.561 de extranjeros residiendo (entre los que hay nacidos en el extranjero y en España) y 10.004.581 residentes han nacido en el extranjero (entre los que hay extranjeros y españoles). Confundir con ambos conceptos, lujar de nacimiento y nacionalidad, sólo se entiende por oscuros intereses. Y por cierto, ¿El Mundo llamaría extranjeros a Anasagasti, Benegas, Aute, Bosé, Pedro Reyes, Emilio Aragón,....?, ¿habrían titulado que ETA mató a un político extranjero cuando asesinó a Gregorio Ordóñez?.