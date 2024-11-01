·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8985
clics
Esto debería estar prohibido
5562
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5538
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5229
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
4958
clics
Oído en la tertulia de 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla: '¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?'
más votadas
463
Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora se comunicó en valenciano
470
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
611
Pedro Sánchez desmonta, uno por uno, todos los bulos de Abascal: 'Su labor es la de expandir el odio'
569
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
625
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
296
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
Si eres de izquierdas y tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión, utiliza la psicología inversa y finge ser facha delante de ellos...
|
etiquetas
:
television
,
humor
18
3
1
K
143
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
1
K
143
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... Es una táctica infalible, pero hay que actuar ante el primer síntoma de rebeldía...
1
K
20
#2
Verdaderofalso
ser más fachas aún
0
K
20
#3
azathothruna
Quitar herencias, o infanticidio se olvidan?
0
K
14
#4
chocoleches
Para que el chaval te llame "derechita cobarde" y salga con el bate de béisbol a la calle...
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente