edición general
21 meneos
296 clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)

Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)  

Si eres de izquierdas y tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión, utiliza la psicología inversa y finge ser facha delante de ellos...

| etiquetas: television , humor
18 3 1 K 143 actualidad
4 comentarios
18 3 1 K 143 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Es una táctica infalible, pero hay que actuar ante el primer síntoma de rebeldía...
1 K 20
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
xD xD xD ser más fachas aún
0 K 20
azathothruna #3 azathothruna
Quitar herencias, o infanticidio se olvidan? :shit: xD :troll:
0 K 14
#4 chocoleches
Para que el chaval te llame "derechita cobarde" y salga con el bate de béisbol a la calle...
0 K 11

menéame