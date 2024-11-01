Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”

Con el objetivo de ensalzar su legado y su aportación a la sociedad, Isabel Díaz Ayuso ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”. La presidenta ha cargado contra los que han criticado el homenaje y los ha tildado de ignorantes. Comparando la isla con Madrid -donde, según ella, todo el mundo es bienvenido y se siente como en casa con independencia de su dinero, edad o nacionalidad-, Ayuso ha liderado un controvertido acto de tributo a la isla del ped
| etiquetas: isabel díaz ayuso , medalla internacional , isla epstein
culturascriaturas
Brutal
-Deberían estar muertos. No respetan ni siquiera los derechos fundamentales -agregó.
los cribados de cancer,., del caso de corrupción en la diputacion de Almería, de Mazon, de la pobreza y los bajos sueldos, del problema de narcotrafico en Andalucia, de las listas de espera en sanidad y dpendencia. De los 90000 euros que envían a Ucrania,...
Del coste de la red clientelar que Moreno creo segun llego a la Junta, mientras faltan epis y equipamientos para los bomberos forestales www.meneame.net/m/actualidad/juanma-moreno-gasto-cerca-5-4-millones-eu
