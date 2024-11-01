edición general
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”

Con el objetivo de ensalzar su legado y su aportación a la sociedad, Isabel Díaz Ayuso ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”. La presidenta ha cargado contra los que han criticado el homenaje y los ha tildado de ignorantes. Comparando la isla con Madrid -donde, según ella, todo el mundo es bienvenido y se siente como en casa con independencia de su dinero, edad o nacionalidad-, Ayuso ha liderado un controvertido acto de tributo a la isla del ped

Comentarios destacados:        
Sinfonico #1 Sinfonico
Y porque Epstein fue un gran científico
9 K 106
#12 cybermouse
#1 Crisol de culturas criaturas :troll:
1 K 18
Tkachenko #5 Tkachenko
La presidenta madrileña tenía la intención de hacer una visita oficial a la isla Epstein. No obstante, ha sido incapaz de organizarla porque, buscándola por ese nombre, no le ha salido en el mapa. “Aunque la izquierda radical quiera hacerla desparecer, no lo conseguirán”, ha asegurado.
Brutal xD xD
8 K 88
salteado3 #10 salteado3
#5 En la isla Epstein si tiene césped ya no le dejan ir a jugar al golf.
1 K 19
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
“Es el ejemplo de lo que debería ser el mundo”, ha sentenciado. “Y no solo porque Sánchez no estuviese en ella”, ha añadido bromeado. xD
7 K 77
vviccio #4 vviccio
Que Trump pida lo que quiera que Ayuso le dará hasta las Islas Canarias.
4 K 52
U5u4r10 #7 U5u4r10 *
Pedro Sánchez quiere censurar las redes sociales porque "los putos fachas de mierda solo destilan odio en ellas"
-Deberían estar muertos. No respetan ni siquiera los derechos fundamentales -agregó.
1 K 18
Equidislate #15 Equidislate *
Entre bomberos no se pisan la manguera, se dan condecoraciones. Además Epstein y compañía hacen daño a jóvenes y Ayuso a viejetes, no hay confrontación directa de intereses, cada uno trabaja en su nicho especializado.
1 K 18
#20 tierramar *
Mientras se habla de los disparates de Ayuso, en realidad, un señuelo, que sirve para no hablar de otros problemas :
los cribados de cancer,., del caso de corrupción en la diputacion de Almería, de Mazon, de la pobreza y los bajos sueldos, del problema de narcotrafico en Andalucia, de las listas de espera en sanidad y dpendencia. De los 90000 euros que envían a Ucrania,...
Del coste de la red clientelar que Moreno creo segun llego a la Junta, mientras faltan epis y equipamientos para los bomberos forestales www.meneame.net/m/actualidad/juanma-moreno-gasto-cerca-5-4-millones-eu
0 K 17
almadepato #14 almadepato
Para decir semejantes tonterías debe tener unos negocios inmobiliarios en Miami d la leche.
0 K 11
Tarod #3 Tarod
Ayuseametoday
2 K 10
#6 pushakk *
#3 si solo diera por culo en Madrid como tendría que ser pues no se hablaría tanto de ella, pero como se empeña en ir mostrando lo imbécil, ruín y miserable que es por todo el globo pues es lo que hay.
7 K 62
Bolgo #9 Bolgo
Este medio sobra
0 K 10
salteado3 #11 salteado3
#9 Si escuece es que funciona.
2 K 25
Bolgo #13 Bolgo
#11 tatúate esa frase en la frente, champion
0 K 10
Ludovicio #17 Ludovicio *
#9 ¿Has votado bulo este envío de humor porque lo veías factible y tienes que aclarar que no?

xD xD

#11 :troll:
1 K 15
ochoceros #18 ochoceros
#17 Espera a que los del EMT publiquen que la iglesia católica se ha inmatriculado la isla de Epstein por ser un lugar compatible y consagrado con su culto, y no aparecer el dueño.
0 K 13
Bolgo #19 Bolgo
#17 he votado el medio y su titular va para la hemeroteca, bulo gordo ; tus risas son los llantos de los historiadores del futuro…que listo eres
0 K 10
Metabarón #8 Metabarón
En el lado pederasta de la historia
0 K 7
#16 tol_ondro
Le quería dar la medalla a Kid Rock y se ha confundido
0 K 6

