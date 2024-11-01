edición general
66 meneos
135 clics
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud

El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud

El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud.

| etiquetas: politica
48 18 0 K 415 politica
12 comentarios
48 18 0 K 415 politica
Comentarios destacados:      
Skiner #1 Skiner
Adivina que grupo mediático jamás dira nada malo de Quirón... :troll:
10 K 120
Casiopeo #2 Casiopeo
#1 ni de Ayuso, y en cambio machacará la izquierda . Dificil adivinanza.
3 K 49
Beltenebros #10 Beltenebros
#1 #2 #4:
Karl Marx lo llama prensa burguesa, muy acertadamente.
0 K 20
devilinside #7 devilinside
#1 No sé si arriesgarme
0 K 12
ipanies #3 ipanies
Se lo manejan todo entre cuatro hijosdeputa :palm:
4 K 63
Mangione #11 Mangione
#3 Pues claro...  media
0 K 10
vvjacobo #6 vvjacobo
Mierda! necesitamos más autocrítica en la izquierda para poder competir contra eso!
4 K 59
elgranpilaf #12 elgranpilaf
#6 Lo que necesitamos es salir a la calle como hicieron hace 200 años los franceses y empezar a cortar cabezas
0 K 11
#5 Pivorexico
Mauricio Casals también conocido como El príncipe de las tinieblas ,
3 K 53
#4 Almirantecaraculo
Qué casualidad! No me digas que la linea editorial de ambos medios, en su coincidencia con los intereses de Quirón no serán coincidencias.
2 K 36
#8 NoMeVeas
Es que es acojonante. ¿Como esto no es trafico de influencias?
0 K 7
Skiner #9 Skiner *
#8 Lo es pero como es en el mundo privado no es delito.
Se llama confluencia de intereses. :troll:
0 K 7

menéame