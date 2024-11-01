·
66
meneos
135
clics
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud.
politica
48
18
0
K
415
politica
12 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Skiner
Adivina que grupo mediático jamás dira nada malo de Quirón...
10
K
120
#2
Casiopeo
#1
ni de Ayuso, y en cambio machacará la izquierda . Dificil adivinanza.
3
K
49
#10
Beltenebros
#1
#2
#4
:
Karl Marx lo llama prensa burguesa, muy acertadamente.
0
K
20
#7
devilinside
#1
No sé si arriesgarme
0
K
12
#3
ipanies
Se lo manejan todo entre cuatro hijosdeputa
4
K
63
#11
Mangione
#3
Pues claro...
0
K
10
#6
vvjacobo
Mierda! necesitamos más autocrítica en la izquierda para poder competir contra eso!
4
K
59
#12
elgranpilaf
#6
Lo que necesitamos es salir a la calle como hicieron hace 200 años los franceses y empezar a cortar cabezas
0
K
11
#5
Pivorexico
Mauricio Casals también conocido como El príncipe de las tinieblas ,
3
K
53
#4
Almirantecaraculo
Qué casualidad! No me digas que la linea editorial de ambos medios, en su coincidencia con los intereses de Quirón no serán coincidencias.
2
K
36
#8
NoMeVeas
Es que es acojonante. ¿Como esto no es trafico de influencias?
0
K
7
#9
Skiner
*
#8
Lo es pero como es en el mundo privado no es delito.
Se llama confluencia de intereses.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
