Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile  

La tarde del pasado sábado, un transeúnte de la carretera Ruta 5 en Quilicura, Chile, sufrió de un violento intento de "encerrona" que terminó de forma inesperada. Mientras un conductor circulaba en dirección al oriente, fue interceptado por un vehículo del cual descendieron al menos dos sujetos armados con la intención de robarle su automóvil. Lejos de rendirse, el conductor tomó una decisión de vida o muerte en una fracción de segundo. Al ver que los delincuentes estaban decididos a todo, optó por usar su vehículo como escudo y arma.
Valorar unos euros sobre una vida humana, mientras tanto, los mandamases de Chile robando más de lo que esos dos diablos van a conseguir en toda su vida en una tarde.
Las prioridades regulinchi pero en fin, se han esforzado mucho en ganar el relato así que es lo que toca vivir hasta que apriete de verdad el hambre y vuelvan las cosas a su cauce.
Esto va para #_3 que, como queda demostrado, sólo le gusta el mal.