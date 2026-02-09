edición general
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores

El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores

Protección de Datos amonesta a la Junta, aunque no le sanciona económicamente, por quebrar la intimidad exigida a los perfiles de 2.600 centros educativos de la región.

nemeame #4 nemeame
Que bien protegen los políticos a los menores de las grandes multinacionales de EEUU da gusto :troll:
#1 Febrero_2026 *
Esto es lo más escandaloso que he leído en política española en mucho, mucho tiempo.

Si mal no recuerdo si fuera una empresa la multa mínima por cada caso, por cada niño en esta noticia, es de cuarenta mil euros.

“Los productos de Google Workspace for Education cumplen con los más estrictos estándares educativos en materia de privacidad y seguridad, incluyendo el Reglamento europeo. Google no es propietario de los datos de los estudiantes; las organizaciones educativas son quienes tienen

Ramen #6 Ramen
#1 da igual, hay una ley estadounidense que dice que el gobierno de allí puede acceder a cualquier dato propiedad de sus empresas aunque no esté guardado en suelo de USA. Hay que huir de las tecnológicas yankis como de la peste
joffer #2 joffer *
Lo llevo diciendo hace años. Classroom es un auténtico caballo de troya para los niños andaluces. Por no hablar que a la mierda con el tejido empresarial.
#5 beltraneja
#2 Clasroom en Andalucía o en general, porque se utiliza en centros de más comunidades.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
La libertad avanza
Romfitay #3 Romfitay
En Asturias es Microsoft
