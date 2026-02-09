edición general
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad

Según Kevin Shipp, Epstein habría organizado fiestas con fines de chantaje y espionaje, involucrando a figuras políticas de alto nivel ...

Para los del cucurucho de aluminio :

Las pruebas claves de que Epstein trabajaba para Rusia:

- Su novia es hija de un agente del Mossad
- Uno de sus mejores amigos es abogado israelí
- Otro de sus mejores amigos es ex primer ministro israelí
- Se reunió con el actual primer ministro israelí
- Un alto funcionario de inteligencia israelí se alojó en su casa durante semanas
- Huyó a Israel cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual contra una menor
- Posó para fotografías con una…   » ver todo el comentario
#6 es el argumentario de moda esta semana. Todo es cosa de Putin xD xD

Bueno, y luego tenemos las chorradas de #15
#6 Y su apellido es judio :-D
#24 a mi Epstein me suena al "Fronkostin" de Einstein :troll:
#6 y mandó paquetitos al lamebotas de Aznar cuando fundó Friends of Israel y apoyó la invasión de Irak
#6 Te voy a refutar tus argumentso, busca las letras en negrita...

- Su novia es hija de un agente del Mossad
- Uno de sus mejores amigos es abogado israelí
- Otro de sus mejores amigos es ex primer ministro israelí
- Se reunió con el actual primer ministro israelí
- Un alto funcionario de inteligencia israelí se alojó en su casa durante semanas
- Huyó a Israel cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual contra una menor
- Posó para fotografías con una camiseta del…   » ver todo el comentario
#36 anda, otro clon!
#45 Creo que no pillaste la ironia del mensaje... xD
#6
Putin acerca de por qué no ayuda a Irán: «Hoy en día, Israel es casi un país rusoparlante». [ENG]
www.meneame.net/m/politica/putin-acerca-no-ayuda-iran-hoy-dia-israel-c
#6 -Se movía con pasaporte falso por el mundo como Pedro pederasta por su casa.

www.lasexta.com/noticias/internacional/pasaporte-falso-epstein-nuevos-
#6 A la A.I.P.A.C. no le gusta este envío
Lo que dice Shipp no es que Epstein fuera agente sino activo del Mossad, que viene siendo como decir que era un colaborador externo; agente implica que estaba en plantilla.
#8 era pedofreelancer
#8 Aham, Marquesito, cuéntanos más, por favor...
#44 cotizaba en el régimen de autónomos. Creo que por ahí van los tiros :-D
#47 Van cayendo las caretas de la moderación...
@admin una pasadita por #12 please
#14 Son muy pesados.
#7 Llevas razón, pero no sé si es más locura aún acusar a Trump de agente de kgb.El secuestro de Maduro seguro que ha, sido por indicaciones de la kgb así como bombardear Iran, machacar a los palestinos, bombardear, Siria...
De verdad que no se donde tenemos la cabeza.
No me causa la más mínima sorpresa...
#2 Pensaba que era evidente. También por cómo le mataron.
#2 Seguro que también usaba la contraseña "Fidelio" para entrar en sus fiestas.
También hay varias (no una sola) declaraciones de ex-KGB's asegurando que el Trump fue reclutado como agente.
Parece ese tipo de malo que creemos que solo existe en las pelis de James Bond

Aqui tenemos a MAR, salvando las diferencias intelectuales
#3 ese es un putero, borracho y maltratador.
es peor ser pederasta que doble agente
#16 Depende, para la gentuza que iba a sus fiestas no.
#16 Bueno, yo creo que las dos cosas son nauseabundas (aunque estoy más o menos de acuerdo contigo, las pongo a un nivel muy cercano). Uno causa traumas de por vida a menores, los otros matan a gente por "patriotismo" saltándose la ley y quedando impunes. Y este tipo era las dos cosas.
#16 no te creas. Cómo doble agente a chantajeado a gobiernos para que se cometan atrocidades aún peores o mirasen para otro lado
#16 Sin el requisito de la pederastia no habría podido hacer la honeytrap que le garantizaba seguir vivo.

Porque probablemente hizo eso y más sabiendo que cuando no fuera útil acabarían el contrato (tal y como ocurrió).

Que Epstein era un ser despreciable está fuera de toda duda, ahora imagina cómo son los jefes, los que utilizaban a este ser despreciable para obtener la capacidad de chantajear a los más poderosos...

Tengo la sensación de que aún no entendemos realmente cómo funciona el mundo que occidente ha montado.
#26 Sabemos que eres subnormal, con eso es suficiente.
Y aquí no "cae" nadie. Ni alta traición, ni delito alguno. Barra libre.
#22 No quedan jueces, es evidente, ni uno solo dispuesto a luchar por lo que deberían luchar. Supuestamente.
Edit...
#5 Creo que te estás confundiendo. No he dicho nada de Epstein.
Se ha sugerido que Trump podría estar próximos a los agentes del KGB. Pero en lugar de ello, igual también "buenas relaciones" con el Mossad. Explicaría muchas cosas.
#1 Los de la KGB son unos modernos... yo apostaria por la NKVD o incluso la Okhrana.
#33 Se me olvidó poner: Nótese la ironía.
Si lo dice Kevin Shipp y Catalunya Press, debe de ser cierto.
#11 Sin evidencias no me creo nada
Si se trata de demonizarle porque era un delincuente, vale
Pero empezar a colgarle trabajos fantásticos sin un fundamento claro a mi no me parece lógico
No se podia saber
Kompromat

Esto me recuerda a un capitulo de la serie the rookie en la que los policias tienen que conseguir, reclutar, confidentes, informantes. S02E05
m.imdb.com/es-es/title/tt10525798/?reasonForLanguagePrompt=browser_hea.
Sorpreson, le han pillado una mentira al Genocida de Netanyahu.
Siempre copiando a los Nazis:
Operación del Salón Kitty
Este establecimiento, ubicado en la calle Giesebrechtstrasse 11, fue reorganizado en 1939 bajo órdenes de Reinhard Heydrich y Walter Schellenberg. Prostitutas seleccionadas fueron entrenadas y equipadas con micrófonos ocultos para seducir a altos oficiales nazis, diplomáticos extranjeros y líderes aliados, recopilando información comprometedora sobre sus conversaciones íntimas y secretos militares.
Las mujeres recibían entrenamiento específico en técnicas de seducción y escucha.
Los micrófonos, instalados por expertos de Telefunken, grababan en habitaciones espías; se estima que el burdel operó hasta finales de la guerra.
Yo creo que era un agente andorrano o algo parecido, nunca vamos los de a pié a enterarnos de lo que pasaba allí, los arboles no dejan ver el bosque, algún iluminado dice que trabajaba para Rusia, hay que partirse el culo con algo así y lo dice sin despeinarse, nos seguirán mareando la perdiz.
#10 ya han dicho que era de Eta?
#26 @admin: no hay manera de que esta tropa dejen de dar por culo? No se, con denuncias o algo? Al principio eran unos rebeldes simpáticos, pero ahora ya empiezan a ser unos monos bastante pesados.
La put... CIA, el cáncer del mundo.
Nos gobiernan peleles bajo chantaje para beneficio de monstruos genocidas y tiranos
Millonario, sex symbol, genio, filántropo...
Se aburría y se hizo de la CIA, del Mossad, de Netflix, de los Vengadores...
Se puso la armadura y se fue por ahí a arreglar entuertos para Netanyahu
No me lo creo
#15 A tomar por culo cualquier fachada que pudieras ostentar, qué mal jugado xD
