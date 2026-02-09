·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8912
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9462
clics
Franceses en su línea… xd
8106
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6405
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
6771
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
más votadas
479
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
532
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
335
Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga
409
Amenazas de muerte y datos privados: esto es lo que le ha ocurrido a la funcionaria que ha querido hacer lo mismo que Sánchez en España
287
El Bizum europeo ya es una realidad: así podrás enviar dinero al instante entre 13 países
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
242
meneos
688
clics
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
Según Kevin Shipp, Epstein habría organizado fiestas con fines de chantaje y espionaje, involucrando a figuras políticas de alto nivel ...
|
etiquetas
:
cia
,
epstein
,
mossad
,
eeuu
,
israel
113
129
0
K
481
actualidad
55 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
113
129
0
K
481
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
cocolisto
Para los del cucurucho de aluminio :
Las pruebas claves de que Epstein trabajaba para Rusia:
- Su novia es hija de un agente del Mossad
- Uno de sus mejores amigos es abogado israelí
- Otro de sus mejores amigos es ex primer ministro israelí
- Se reunió con el actual primer ministro israelí
- Un alto funcionario de inteligencia israelí se alojó en su casa durante semanas
- Huyó a Israel cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual contra una menor
- Posó para fotografías con una…
» ver todo el comentario
38
K
325
#18
Tkachenko
*
#6
es el argumentario de moda esta semana. Todo es cosa de Putin
Bueno, y luego tenemos las chorradas de
#15
5
K
81
#24
cybermouse
#6
Y su apellido es judio
0
K
8
#55
capitansevilla
*
#24
a mi Epstein me suena al "Fronkostin" de Einstein
0
K
9
#34
MasterChof
*
#6
y mandó paquetitos al lamebotas de Aznar cuando fundó Friends of Israel y apoyó la invasión de Irak
3
K
48
#36
morvildan
#6
Te voy a refutar tus argumentso, busca las letras en negrita...
- Su novia es hija de un agente del Mossad
- Uno de sus mejores amigos es abogado israelí
- Otro de sus mejores amigos es ex primer ministro israelí
- Se reunió con el actual
p
rimer ministro israelí
-
U
n alto funcionario de inteligencia israelí se alojó en su casa durante semanas
- Huyó a Israel cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual contra una menor
- Posó para fotografías con una camiseta del…
» ver todo el comentario
0
K
6
#45
Tkachenko
#36
anda, otro clon!
0
K
19
#54
morvildan
#45
Creo que no pillaste la ironia del mensaje...
1
K
25
#37
capitan__nemo
#6
Putin acerca de por qué no ayuda a Irán: «Hoy en día, Israel es casi un país rusoparlante». [ENG]
www.meneame.net/m/politica/putin-acerca-no-ayuda-iran-hoy-dia-israel-c
1
K
24
#38
robustiano
#6
-Se movía con pasaporte falso por el mundo como
Pedro
pederasta por su casa.
www.lasexta.com/noticias/internacional/pasaporte-falso-epstein-nuevos-
0
K
15
#39
Fresita_Kawaii
#6
A la A.I.P.A.C. no le gusta este envío
0
K
10
#8
themarquesito
Lo que dice Shipp no es que Epstein fuera agente sino activo del Mossad, que viene siendo como decir que era un colaborador externo; agente implica que estaba en plantilla.
7
K
83
#35
MasterChof
#8
era pedofreelancer
3
K
33
#44
Dav3n
#8
Aham, Marquesito, cuéntanos más, por favor...
1
K
30
#47
Tkachenko
#44
cotizaba en el régimen de autónomos. Creo que por ahí van los tiros
1
K
30
#48
Dav3n
#47
Van cayendo las caretas de la moderación...
0
K
11
#14
Squash019
@admin
una pasadita por
#12
please
3
K
50
#29
obmultimedia
#14
Son muy pesados.
0
K
11
#9
cocolisto
#7
Llevas razón, pero no sé si es más locura aún acusar a Trump de agente de kgb.El secuestro de Maduro seguro que ha, sido por indicaciones de la kgb así como bombardear Iran, machacar a los palestinos, bombardear, Siria...
De verdad que no se donde tenemos la cabeza.
2
K
49
#2
Milmariposas
No me causa la más mínima sorpresa...
4
K
43
#25
BiRDo
#2
Pensaba que era evidente. También por cómo le mataron.
1
K
21
#42
Grahml
#2
Seguro que también usaba la contraseña "Fidelio" para entrar en sus fiestas.
1
K
34
#43
Milmariposas
#42
0
K
14
#4
ernovation
También hay varias (no una sola) declaraciones de ex-KGB's asegurando que el Trump fue reclutado como agente.
3
K
38
#3
Kantinero
Parece ese tipo de malo que creemos que solo existe en las pelis de James Bond
Aqui tenemos a MAR, salvando las diferencias intelectuales
3
K
33
#17
Barriales
#3
ese es un putero, borracho y maltratador.
2
K
26
#19
woody_alien
2
K
27
#16
tricionide
es peor ser pederasta que doble agente
1
K
24
#20
Un_señor_de_Cuenca
#16
Depende, para la gentuza que iba a sus fiestas no.
0
K
17
#27
BiRDo
#16
Bueno, yo creo que las dos cosas son nauseabundas (aunque estoy más o menos de acuerdo contigo, las pongo a un nivel muy cercano). Uno causa traumas de por vida a menores, los otros matan a gente por "patriotismo" saltándose la ley y quedando impunes. Y este tipo era las dos cosas.
1
K
29
#32
MasterChof
#16
no te creas. Cómo doble agente a chantajeado a gobiernos para que se cometan atrocidades aún peores o mirasen para otro lado
0
K
10
#51
Dav3n
#16
Sin el requisito de la pederastia no habría podido hacer la honeytrap que le garantizaba seguir vivo.
Porque probablemente hizo eso y más sabiendo que cuando no fuera útil acabarían el contrato (tal y como ocurrió).
Que Epstein era un ser despreciable está fuera de toda duda, ahora imagina cómo son los jefes, los que utilizaban a este ser despreciable para obtener la capacidad de chantajear a los más poderosos...
Tengo la sensación de que aún no entendemos realmente cómo funciona el mundo que occidente ha montado.
0
K
11
#28
woody_alien
#26
Sabemos que eres subnormal, con eso es suficiente.
1
K
22
#22
josejon
Y aquí no "cae" nadie. Ni alta traición, ni delito alguno. Barra libre.
1
K
21
#52
Dav3n
#22
No quedan jueces, es evidente, ni uno solo dispuesto a luchar por lo que deberían luchar. Supuestamente.
0
K
11
#5
cocolisto
*
Edit...
0
K
20
#7
ernovation
#5
Creo que te estás confundiendo. No he dicho nada de Epstein.
0
K
6
#1
concentrado
*
Se ha sugerido que Trump podría estar próximos a los agentes del KGB. Pero en lugar de ello, igual también "buenas relaciones" con el Mossad. Explicaría muchas cosas.
0
K
20
#21
dilsexico
#1
Los de la KGB son unos modernos... yo apostaria por la NKVD o incluso la Okhrana.
3
K
53
#50
g3_g3
#33
Se me olvidó poner: Nótese la ironía.
1
K
19
#11
g3_g3
Si lo dice Kevin Shipp y Catalunya Press, debe de ser cierto.
1
K
19
#33
ElenaCoures1
#11
Sin evidencias no me creo nada
Si se trata de demonizarle porque era un delincuente, vale
Pero empezar a colgarle trabajos fantásticos sin un fundamento claro a mi no me parece lógico
3
K
-3
#40
Nobodyatall
No se podia saber
1
K
17
#49
capitan__nemo
Kompromat
Esto me recuerda a un capitulo de la serie the rookie en la que los policias tienen que conseguir, reclutar, confidentes, informantes. S02E05
m.imdb.com/es-es/title/tt10525798/?reasonForLanguagePrompt=browser_hea
.
0
K
15
#31
MasterChof
Sorpreson, le han pillado una mentira al Genocida de Netanyahu.
0
K
10
#53
cdya
Siempre copiando a los Nazis:
Operación del Salón Kitty
Este establecimiento, ubicado en la calle Giesebrechtstrasse 11, fue reorganizado en 1939 bajo órdenes de Reinhard Heydrich y Walter Schellenberg. Prostitutas seleccionadas fueron entrenadas y equipadas con micrófonos ocultos para seducir a altos oficiales nazis, diplomáticos extranjeros y líderes aliados, recopilando información comprometedora sobre sus conversaciones íntimas y secretos militares.
Las mujeres recibían entrenamiento específico en técnicas de seducción y escucha.
Los micrófonos, instalados por expertos de Telefunken, grababan en habitaciones espías; se estima que el burdel operó hasta finales de la guerra.
0
K
9
#10
Cincocuatrotres
Yo creo que era un agente andorrano o algo parecido, nunca vamos los de a pié a enterarnos de lo que pasaba allí, los arboles no dejan ver el bosque, algún iluminado dice que trabajaba para Rusia, hay que partirse el culo con algo así y lo dice sin despeinarse, nos seguirán mareando la perdiz.
0
K
8
#13
omega7767
#10
ya han dicho que era de Eta?
0
K
11
#41
flixter
#26
@admin
: no hay manera de que esta tropa dejen de dar por culo? No se, con denuncias o algo? Al principio eran unos rebeldes simpáticos, pero ahora ya empiezan a ser unos monos bastante pesados.
0
K
7
#30
DAVO
La put... CIA, el cáncer del mundo.
0
K
7
#23
nemeame
Nos gobiernan peleles bajo chantaje para beneficio de monstruos genocidas y tiranos
0
K
7
#15
ElenaCoures1
Millonario, sex symbol, genio, filántropo...
Se aburría y se hizo de la CIA, del Mossad, de Netflix, de los Vengadores...
Se puso la armadura y se fue por ahí a arreglar entuertos para Netanyahu
No me lo creo
8
K
-59
#46
Dav3n
#15
A tomar por culo cualquier fachada que pudieras ostentar, qué mal jugado
0
K
11
Ver toda la conversación (
55
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las pruebas claves de que Epstein trabajaba para Rusia:
- Su novia es hija de un agente del Mossad
- Uno de sus mejores amigos es abogado israelí
- Otro de sus mejores amigos es ex primer ministro israelí
- Se reunió con el actual primer ministro israelí
- Un alto funcionario de inteligencia israelí se alojó en su casa durante semanas
- Huyó a Israel cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual contra una menor
- Posó para fotografías con una… » ver todo el comentario
Bueno, y luego tenemos las chorradas de #15
- Su novia es hija de un agente del Mossad
- Uno de sus mejores amigos es abogado israelí
- Otro de sus mejores amigos es ex primer ministro israelí
- Se reunió con el actual primer ministro israelí
- Un alto funcionario de inteligencia israelí se alojó en su casa durante semanas
- Huyó a Israel cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual contra una menor
- Posó para fotografías con una camiseta del… » ver todo el comentario
Putin acerca de por qué no ayuda a Irán: «Hoy en día, Israel es casi un país rusoparlante». [ENG]
www.meneame.net/m/politica/putin-acerca-no-ayuda-iran-hoy-dia-israel-c
Pedropederasta por su casa.
www.lasexta.com/noticias/internacional/pasaporte-falso-epstein-nuevos-
De verdad que no se donde tenemos la cabeza.
Aqui tenemos a MAR, salvando las diferencias intelectuales
Porque probablemente hizo eso y más sabiendo que cuando no fuera útil acabarían el contrato (tal y como ocurrió).
Que Epstein era un ser despreciable está fuera de toda duda, ahora imagina cómo son los jefes, los que utilizaban a este ser despreciable para obtener la capacidad de chantajear a los más poderosos...
Tengo la sensación de que aún no entendemos realmente cómo funciona el mundo que occidente ha montado.
Si se trata de demonizarle porque era un delincuente, vale
Pero empezar a colgarle trabajos fantásticos sin un fundamento claro a mi no me parece lógico
Esto me recuerda a un capitulo de la serie the rookie en la que los policias tienen que conseguir, reclutar, confidentes, informantes. S02E05
m.imdb.com/es-es/title/tt10525798/?reasonForLanguagePrompt=browser_hea.
Operación del Salón Kitty
Este establecimiento, ubicado en la calle Giesebrechtstrasse 11, fue reorganizado en 1939 bajo órdenes de Reinhard Heydrich y Walter Schellenberg. Prostitutas seleccionadas fueron entrenadas y equipadas con micrófonos ocultos para seducir a altos oficiales nazis, diplomáticos extranjeros y líderes aliados, recopilando información comprometedora sobre sus conversaciones íntimas y secretos militares.
Las mujeres recibían entrenamiento específico en técnicas de seducción y escucha.
Los micrófonos, instalados por expertos de Telefunken, grababan en habitaciones espías; se estima que el burdel operó hasta finales de la guerra.
Se aburría y se hizo de la CIA, del Mossad, de Netflix, de los Vengadores...
Se puso la armadura y se fue por ahí a arreglar entuertos para Netanyahu
No me lo creo