edición general
9 meneos
21 clics
Amenazas de muerte y datos privados: esto es lo que le ha ocurrido a la funcionaria que ha querido hacer lo mismo que Sánchez en España

Amenazas de muerte y datos privados: esto es lo que le ha ocurrido a la funcionaria que ha querido hacer lo mismo que Sánchez en España

La responsable de la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia, primer país que aplica el veto a redes a los menores de 16 años, relata en la BBC cómo la persiguen de los neonazis a Musk. Ella insiste: "Vale la pena por los niños".

| etiquetas: redes sociales , australia , neonazis , amenazas , menores , pedro sánchez
7 2 0 K 100 politica
4 comentarios
7 2 0 K 100 politica
carakola #1 carakola
Parches para que sigan influyendo y manipulando para sus propios intereses. Lo que no pase a pillar a Musk y similares por los huevos y apretar fuerte no va a ningún lado.
1 K 25
eltxoa #3 eltxoa *
Si no quieres que los niños accedan a cosas chungas con el móvil no les des un móvil. Dales un dumbphone y ya.

Y deja de joder a la gente con esas tendencias nazis que tenéis de controlar a todo el mundo.
0 K 12
eltxoa #4 eltxoa
Pues convertir el smartphone de tus hijos en un dumbphone configurándolo así:

"Dumbphone

*Dumbphones* son dispositivos móviles básicos que carecen de conexión a internet y no permiten instalar aplicaciones, convirtiéndose en una alternativa a los smartphones. Su funcionalidad se limita a realizar y recibir llamadas, enviar mensajes SMS y, en algunos casos, usar funciones como calculadora, radio FM o linterna. Estos teléfonos representan una respuesta directa a la…   » ver todo el comentario
0 K 12
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Es que nadie piensa en los niños!!
0 K 11

menéame