El socialista António José Seguro derrota en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura

El exministro socialista António José Seguro aventaja con el 64,65% de los votos a su rival, el ultraderechista André Ventura, con el 35,35%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal con el 85,35% de los sufragios escrutado, según el computo oficial.

Ransa #2 Ransa
Menos mal que nos queda portugal
TheIpodHuman #10 TheIpodHuman *
#2 ante todo mucha calma y a campear el temporal xD
BuckMulligan #19 BuckMulligan
#2 Portugal es el último refugio de la razón.
meroespectador #13 meroespectador
Es indudable que hay una internacional fascista mundial que está intentando socavar las democracias a base de mentiras, control de los medios y desinformación:

imgur.com/gallery/epstein-dump-5zg1JFU
#18 eteriel
Salen antes en portada los resultados en Portugal que los de Aragón, te tienes que reír.
#26 guillersk
#18 ¿ Ha pasado algo en Aragón camarada? :troll:
SmithW6079 #29 SmithW6079
#18 hoy está de guardia el comando PSOE
calde #5 calde
el problema está en que tanta gente apoye "populismos" fascistas. Y la causa sin duda es la manipulación informativa.

La derecha controla los medios, y prefiere criar fachas, a riesgo de que voten a la extrema derecha, a permitir una información veraz y objetiva que destape sus falacias y corruptelas.
Kantinero #17 Kantinero *
#12 Quiles Hazte Oír, Manos Sucios, todos ellos brazo político de los medios subvencionados por la derecha, que aportan basura diaria con ayudada de Pelucas con humo sobre Begoña, policías que investigan muy concienzudamente unos casos e ignoran otros, juicios que caducan etc....todo ese caldo de cultivo destruye diariamente miles de votos con juego sucio (verdad MAR) , en la derecha lo saben muy bien desde que Goebbles lo hiciera famoso, incluso llamando hijo de puta a su propio presidente en el congreso
Pero la izquierda dice jilipolleces, tu no dices jilipolleces, por eso vas de baneo en baneo
#20 Febrero2027
#17 luego está esto  media
Kantinero #23 Kantinero
#20 Y que pasa con eso, que hay de malo,?
utilizan el momento para llamar la atención sobre un genocidio, me parece muy bien
#24 guillersk
#20 y estooo?

Lo había leído, pero creía que era falso o IA

¿ Es en serio?
Ortzi_ #1 Ortzi_
Igualito que aquí
#3 Febrero2027
#1 en Portugal la izquierda no dice gilipolleces día sí y día también. Podian aprender de eso
AndresEl_Lanas #4 AndresEl_Lanas
#3 como persona de ideología de izquierdas, te doy mi total y completo apoyo a tu comentario.
cromax #7 cromax *
#3 En Portugal han votado socialista hasta gente de derecha moderada tapándose la nariz porque la alternativa era un puto horror.
Ya no es que Ventura fuera de extrema derecha solo, es que es un fascista con todas las letras. #6
#8 Eukherio *
#7 En otros países se habría blanqueado su discurso hasta que sonase aceptable, y la gente habría dicho que no era pa tanto.
Desideratum #22 Desideratum
#3 Creo que la explicación más consistente a este hecho es precisamente la que te ha dado #7. Y creo que si aquí hubiera segunda vuelta y el Jefe del Estado no nos lo tuviéramos que comer con patatas sí o sí, se hubiera dado un resultado parecido.

Es lo normal en una sociedad en la que, afortunadamente, sólo hay una proporción de tarados emocionales que no llegará a un 15 o 20%. Claro, el problema es el 45% de gente que se queda en casa y que se abstiene de ejercer su derecho al voto porque no siente que este sirva para algo. Ocasión que aprovechan estos activistas cuya misión inquebrantable es joder lo más profundamente al 80% restante. Cosas de estar peleado contra el mundo.
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
#3 Gilipollez dicha por Abascal: Ha calificado el año 2025 bajo el gobierno de Sánchez como un periodo de "corrupción, ruina, inmigración masiva, inseguridad y traición".

Realidad: "El PIB cerró 2025 con un crecimiento del 2,8%, el doble del conjunto de la zona euro" o "El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo"
#28 UNX
#9 Si el período actual lo califica de ruina, ¿qué adjetivo le pone a la época de M. Rajoy?
Findeton #31 Findeton
#9 Crecimiento del PIB que es crecimiento de población, no de salarios.
Kantinero #11 Kantinero *
#3 Igual es que no tienen la basura de medios que hay aqui, ni Yusos, Vitos y demás cloacas engañando al votante

La izquierda igual dice gilipolleces, la derecha barbaridades, encima con muertes en su haber
2 K 27
#12 Febrero2027
#11 Con análisis tan profundos no creo que remonteis en décadas. Si crees que la culpa la tiene Quiles es que no te estás enterando de nada
gale #14 gale
#3 Pocas diferencias hay entre los socialistas portugueses y los españoles. Aunque está claro que en España gran parte de la prensa española odia a Sánchez porque es lo único que impide a los suyos tener el poder absoluto en nuestro país. El año que viene ganará Feijoo y muchos periodistas estarán más tranquilos.
#15 casicasi
#3 Entiendo que es un sistema electoral de doble vuelta. Nada que ver con el nuestro.
#16 drstrangelove
Más que por méritos, me parece que ha ganado por deméritos del gobierno facha actual, porque menudo desastre están montando, básicamente un país para que se paseen los extranjeros mientras los nacionales curran por 4 duros. Obvio, el portugués medio ha acabado hasta los huevos.
#30 UNX
#16 Disfruten lo votado, ¿qué esperaban de un gobierno de derechas?¿Currar por un salario decente?
#6 Eukherio
Mira, no me lo esperaba por la cantidad de candidatos de derechas de la primera vuelta. Al final es lo que tiene no conocer las especificidades de cada sitio.
#25 Yqsyo *
Jajajajaja
La realidad es fascista
#21 juanitoborromea
Y en aragon?
#27 guillersk
#21

Esas elecciones de las que usted me habla.......
