El socialista António José Seguro derrota en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura

¿Por qué es importante? El exministro socialista António José Seguro aventaja con el 64,65% de los votos a su rival, el ultraderechista André Ventura, con el 35,35%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal con el 85,35% de los sufragios escrutado, según el computo oficial. El exministro socialista António José Seguro aventaja con el 64,65% de los votos a su rival, el ultraderechista André Ventura, con el 35,35%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal con el 85,35% de los sufragios escrutado,