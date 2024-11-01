edición general
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante

76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante

El registro de demandantes de vivienda protegida en el que desde finales de diciembre de 2024 no es obligado inscribirse para optar a un inmueble de promoción privada ha multiplicado por seis los solicitantes en tres años; la Sindicatura de Comptes considera que el registro “actúa como filtro previo a los procedimientos de adjudicación”.

Milmariposas #1 Milmariposas
Valencianos, seguid votando a la mafia... :popcorn:
7 K 87
ewok #10 ewok
#1 Valencianos y de otros sitios.
2 K 30
ostiayajoder #13 ostiayajoder
#1 los q le votan lo hacen pensando q en el proximo trapicheo les beneficiaran a ellos.
2 K 28
thorpedo #14 thorpedo
#1 tienen poca memoria porque ya sólo lo de tener décadas a los chavales en barracones mientras otros se hacían la foto en la fórmula 1
2 K 38
#3 flixter
Que coño se creen? Que son para los pobres?! :troll:
2 K 36
oceanon3d #11 oceanon3d
#3 Para los pobres hijos de fruta querrás decir.
0 K 8
Kantinero #4 Kantinero
Van a ir en masa a afiliarse al PP en lugar de retirarles el voto
2 K 33
Supercinexin #5 Supercinexin
jajajaj

Disfruten lo votado. Y no olviden culpar al Perro: seguro que ha sido por su culpa.
1 K 29
ewok #12 ewok
#5 Lo harán FIJO. Ni lo dudes.

Para muestra, un botón:
www.meneame.net/story/asesino-tres-personas-madrid-2016-reaparece-entr
0 K 12
makinavaja #6 makinavaja *
Lo curioso es que, entre ellas, había VPO ¡¡¡¡de lujo!!!!! El estado subvencionando viviendas de lujo!!!! Con piscina, campos de tenis, etc.... Para mear y no echar gota!!!
1 K 15
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Los medios de comunicación ponen altavoces ante los escándalos de la izquierda y ponen sordina cuando afectan a la derecha.
El sistema democrático con unos medios de comunicación posicionados a la derecha hacen que las democracias sean una ilusión.
Si a eso sumamos como funciona la justicia tan rápida y eficiente ante los casos de la izquierda y si no los hay se inventan, en el caso de los casos de la derechas funciona con lentitud, se cometen errores procesales y se hace la vista gorda.
Esta es la maravillosa democracia liberal llena de valores, donde los poderosos siempre juegan con ventaja.
0 K 13
Sandman #8 Sandman
Pero seguro que tienen banderas de España gigantes en las rotondas; con eso es suficiente.
0 K 12
#15 yukatan
#8 cuanto mas grande la bandera mas tapa...
0 K 7
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Hijos de puta
0 K 11
Socavador #16 Socavador
76.475 votos más para el PP.
0 K 9
#9 molybdate
Sarna con gusto no pica
0 K 7

