76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante

El registro de demandantes de vivienda protegida en el que desde finales de diciembre de 2024 no es obligado inscribirse para optar a un inmueble de promoción privada ha multiplicado por seis los solicitantes en tres años; la Sindicatura de Comptes considera que el registro “actúa como filtro previo a los procedimientos de adjudicación”.
Disfruten lo votado. Y no olviden culpar al Perro: seguro que ha sido por su culpa.
Para muestra, un botón:
El sistema democrático con unos medios de comunicación posicionados a la derecha hacen que las democracias sean una ilusión.
Si a eso sumamos como funciona la justicia tan rápida y eficiente ante los casos de la izquierda y si no los hay se inventan, en el caso de los casos de la derechas funciona con lentitud, se cometen errores procesales y se hace la vista gorda.
Esta es la maravillosa democracia liberal llena de valores, donde los poderosos siempre juegan con ventaja.