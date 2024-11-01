edición general
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow

#1 AdreimEdSatsinois *
El gráfico es lo más elocuente  media
ed25519 #7 ed25519 *
#1 Normal, los productos nace, crecen, se mierdifican y mueren como las cucarachas :-)
#8 kaos_subversivo
#7 si es por emotividad se puede ver como un parásito que está acabando con su huésped :troll:
#2 aauivozcrx
muy interesante, gracias por compartir, la ostia es irrecuperable...
#3 hipernes
Llegando a cero ! o_o
crackity_jones #9 crackity_jones
Y así es como la IA rompió Internet
Joker_2O #5 Joker_2O *
En 2022 cando se lanzó chat GPT ya no pintaba muy bien.
PV_5 #4 PV_5
Y esto por qué es? Culpa de Perro, supongo
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#4 chatGTP, gemini, claude.
