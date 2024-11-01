edición general
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso elevó por escrito la responsabilidad al Gobierno y le acusó de mentir y hacer negocio con material sanitario durante la pandemia.Mkguel Ángel Rodríguez negó errores graves en la actuación de la Comunidad de Madrid, sostuvo que esta fue pionera en proteger a los mayores y que la culpa de la mala gestión fue de Sánchez y de su Gobierno. Además, incluyó acusaciones de malas actuaciones y supuestas tramas de material sanitario relacionadas con el Ejecutivo central.

Kantinero #2 Kantinero
Mala gente este tipo, muy mala gente, espero que algún día su karma se cobre todo el daño que ha hecho
5 K 78
kevers #7 kevers
#2 no te preocupes que este hijoputa va a morir de cirrosis entre horrible sufrimientos.
1 K 23
smilo #10 smilo
#7 a ese hijo de puta le darán la eutanasia para que no sufre, esa dela que están tan en contra
1 K 18
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
Con la cantidad de gente que "se preocupó" por las víctimas de las residencias cuando culparon a Iglesias y lo rápido que se despreocuparon cuando fue evidente que la responsable fue Ayuso, luego se quejan de "superioridad moral" de la izquierda, cuando hasta una puta rata les supera por mucho.
1 K 19
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano *
#12 ¿Prohibir sólo el 8M? xD

Que igual te refieres a prohibir todo tipo de actos públicos, por ejemplo ir a un bar, que si al aire libre era tan peligroso como para contagiar, en un local cerrado aún más.

Y seguro que la escoria que abanderó la "lucha por la libertad de las terracitas" lo habría entendido perfectamente, que no habríamos tenido a toda la derecha "lamiendo barandillas" por cerrar los bares prohibir los actos públicos sin muertes confirmadas por el virus.

Ojo, yo lo hubiese hecho por prevención, pero no cuela que esto hubiese sido aceptado si ya hubo más que reticencias cuando era evidente la tasa de mortalidad del virus.
0 K 16
Febrero2034 #1 Febrero2034
Lo importante era el 8M
1 K 16
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Cualquiera sabe que si se hubiese prohibido el 8M también se habría prohibido cualquier otro evento público. Y el caso es que, si con cientos de muertes al día había anormales quejándose por la "dictadura del confinamiento", prohibir ese tipo de eventos sin víctimas mortales habría llevado a esos "freedoms fighters" de pacotilla a dar la tabarra un mes antes. Salvo que sólo se prohibiese el 8m, claro, que habría hecho a unos cuantos muy felices, pero que no habría supuesto ningún cambio sustancial a la hora de propagar el virus.
0 K 16
#12 VFR *
#9 y habría evitado incontables muertes en cascada
0 K 9
#3 UNX
¿Pero no fue el coletas?
0 K 14
#8 Juantxi
La mentira es su religión.
0 K 12
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Mala cirrosis le caiga.
0 K 11
#5 tierramar
MAR y Ayuso emplean continuamente el principio de Goebbels: "atribuye o acusa al contrario de lo que tu mismo estas haciendo"
0 K 10
aupaatu #6 aupaatu
Es el verdugo de la realidad del PP en la comunidad madrileña .
0 K 9

