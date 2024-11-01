Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso elevó por escrito la responsabilidad al Gobierno y le acusó de mentir y hacer negocio con material sanitario durante la pandemia.Mkguel Ángel Rodríguez negó errores graves en la actuación de la Comunidad de Madrid, sostuvo que esta fue pionera en proteger a los mayores y que la culpa de la mala gestión fue de Sánchez y de su Gobierno. Además, incluyó acusaciones de malas actuaciones y supuestas tramas de material sanitario relacionadas con el Ejecutivo central.
Que igual te refieres a prohibir todo tipo de actos públicos, por ejemplo ir a un bar, que si al aire libre era tan peligroso como para contagiar, en un local cerrado aún más.
Y seguro que la escoria que abanderó la "lucha por la libertad de las terracitas" lo habría entendido perfectamente, que no habríamos tenido a toda la derecha "lamiendo barandillas" por
cerrar los baresprohibir los actos públicos sin muertes confirmadas por el virus.
Ojo, yo lo hubiese hecho por prevención, pero no cuela que esto hubiese sido aceptado si ya hubo más que reticencias cuando era evidente la tasa de mortalidad del virus.