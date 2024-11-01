Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez

El jefe de gabinete de Ayuso elevó por escrito la responsabilidad al Gobierno y le acusó de mentir y hacer negocio con material sanitario durante la pandemia.Mkguel Ángel Rodríguez negó errores graves en la actuación de la Comunidad de Madrid, sostuvo que esta fue pionera en proteger a los mayores y que la culpa de la mala gestión fue de Sánchez y de su Gobierno. Además, incluyó acusaciones de malas actuaciones y supuestas tramas de material sanitario relacionadas con el Ejecutivo central.