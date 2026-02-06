·
12423
clics
Es legal que me escriba Pável?
4608
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
4427
clics
El catedrático español que dijo 'no' a Epstein: "Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero"
4201
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
4625
clics
El estrambótico error de "Ahora Sonsoles": "Los laterales del Puente Carranza están inundados"
más votadas
523
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
456
El catedrático español que dijo 'no' a Epstein: "Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero"
390
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
578
La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles
427
Lo sabían y lo escondieron: fotos y actos conjuntos de Ayuso y el alcalde de Móstoles cuando ya se conocían las denuncias de acoso
El PP ataca a la denunciante de acoso de Móstoles con bulos y la amenaza de acciones legales
Miembros del partido denigran el trabajo que desempeñaba la exedil y la acusan de deslealtad por haber grabado conversaciones
etiquetas:
:
pp
,
acciones legales
,
exconcejala
,
acoso sexual
,
móstoles
9 comentarios
#2
Pivorexico
Esta tipa es una independentistas simpatizante de ETA ademas de chavista , o al menos eso indica la circular del PP .
3
K
50
#8
cruzado1208
#2
te quedo iran
0
K
6
#9
josde
#2
Y espía del Psoe
0
K
18
#6
Dene
Cuando crees que serranito no te va a dar mas asco, va y te pregunta a ver como ligas...
2
K
35
#3
Moixa
Ratas inmundas
1
K
29
#1
txintxarri
Bravo por ella
La mafia se combate así. Además para que luego se fueran los otros de rositas.
Ánimo muchacha
2
K
29
#5
Juantxi
#1
Lo siento por esta Señora que ha sabido valorarse como mujer pese a quien pese. Todo mi apoyo, respeto y admiración.
1
K
23
#4
Veelicus
Ojala haya grabado todo, lamentablemente a los votantes del PP les da igual, puede que hasta saquen mas votos
0
K
12
#7
Rixx
*
Grababa para protegerse y los ha dejado con el culo al aire
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
La mafia se combate así. Además para que luego se fueran los otros de rositas.
Ánimo muchacha