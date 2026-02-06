edición general
El PP ataca a la denunciante de acoso de Móstoles con bulos y la amenaza de acciones legales

El PP ataca a la denunciante de acoso de Móstoles con bulos y la amenaza de acciones legales

Miembros del partido denigran el trabajo que desempeñaba la exedil y la acusan de deslealtad por haber grabado conversaciones

#2 Pivorexico
Esta tipa es una independentistas simpatizante de ETA ademas de chavista , o al menos eso indica la circular del PP .
3 K 50
cruzado1208 #8 cruzado1208
#2 te quedo iran
0 K 6
josde #9 josde
#2 Y espía del Psoe
0 K 18
Dene #6 Dene
Cuando crees que serranito no te va a dar mas asco, va y te pregunta a ver como ligas...
2 K 35
Moixa #3 Moixa
Ratas inmundas
1 K 29
#1 txintxarri
Bravo por ella
La mafia se combate así. Además para que luego se fueran los otros de rositas.

Ánimo muchacha
2 K 29
#5 Juantxi
#1 Lo siento por esta Señora que ha sabido valorarse como mujer pese a quien pese. Todo mi apoyo, respeto y admiración.
1 K 23
Veelicus #4 Veelicus
Ojala haya grabado todo, lamentablemente a los votantes del PP les da igual, puede que hasta saquen mas votos
0 K 12
#7 Rixx *
Grababa para protegerse y los ha dejado con el culo al aire :troll:
0 K 7

