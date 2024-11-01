edición general
Lo sabían y lo escondieron: fotos y actos conjuntos de Ayuso y el alcalde de Móstoles cuando ya se conocían las denuncias de acoso

Ayuso y el alcalde, juntos una semana después de la carta: el 4 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid si tuvo tiempo para citarse y fotografiarse con Bautista en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno autonómico.(...) No volvieron a hacerle caso y se vio obligada a escribir otra carta el 17 de junio, pero antes, el 28 de mayo, Ayuso protagonizó un acto de las elecciones europeas con el alcalde, entre fotos y sonrisas. En ese momento, toda la cúpula del PP de Madrid ya sabía lo que pasaba.

Cehona #3 Cehona
#2 Engañan solo a su parroquia, lo que sigo sin entender son las mayorías. Tanto criticar Ayuso los amaños en las elecciones al final va a tener razón.
hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera
Estar en un partido que no votó a favor de la ley de igualdad igual le debería haber dado que pensar. O cobrar por joder a los demás no es un problema hasta que lo sufres tu?
