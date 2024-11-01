edición general
El estrambótico error de "Ahora Sonsoles": "Los laterales del Puente Carranza están inundados"

El estrambótico error de “Ahora Sonsoles”: “Los laterales del Puente Carranza están inundados”  

El lapsus viral de Sonsoles Ónega y su colaborador sobre el Puente Car

skaworld
#12 Esa foto es de noche
elGude
#13 Toma, nadie se lo merece más que tú :ferrari: :ferrari: :ferrari:
Awer
Hay que ser ceporro.
MADMax2
#1 Inundados están, como el mar :-D
skaworld
En Vigo tambien sufrimos las inundaciones en silencio desde hace lustros ante el vergonzoso silencio de Madrid, aqui, una de las principales vias de acceso prácticamente anegada  media
lonnegan
#9 Eso no es Vigo, no tiene luces ijiji
jdhorux
#9 eso es san fransvigo
SeñorPresunciones
Ahora son loles...
DeDeRechasYOle
El mar totalmente inundado
Milmariposas
#8 Lo mismo no le queda mucho...
Milmariposas
Ignorancia en estado puro. Si su padre levantara la cabeza...
Democrito
#2 Fernando Ónega está mayor pero sigue vivo. De vez en cuando se levantará.
Milmariposas
#6 Ostras, pues ya pensaba yo que ya no estaba.
uyquefrio
#2 Pues tal y como están las cosas lo mismo se volvería a afiliar a falange...
Pacofrutos
Es carnaval, es carnaval... :troll:
mam23
para llegar el nivel a mar a esa altura del ouente tendrían que estar Puerto Real y San Fernando a 10 metros bajo el mar.
