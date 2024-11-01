·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6627
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
9315
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
5485
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
7793
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6331
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
más votadas
449
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
626
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
512
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros
517
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
247
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
41
meneos
710
clics
El estrambótico error de “Ahora Sonsoles”: “Los laterales del Puente Carranza están inundados”
El lapsus viral de Sonsoles Ónega y su colaborador sobre el Puente Car
|
etiquetas
:
sonsoles
,
puente
,
carranza
,
inundados
20
21
0
K
401
ocio
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
21
0
K
401
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#13
skaworld
#12
Esa foto es de noche
10
K
96
#15
elGude
#13
Toma, nadie se lo merece más que tú
1
K
27
#16
lonnegan
#13
1
K
24
#1
Awer
Hay que ser ceporro.
6
K
78
#17
MADMax2
#1
Inundados están, como el mar
0
K
10
#9
skaworld
En Vigo tambien sufrimos las inundaciones en silencio desde hace lustros ante el vergonzoso silencio de Madrid, aqui, una de las principales vias de acceso prácticamente anegada
4
K
49
#12
lonnegan
#9
Eso no es Vigo, no tiene luces ijiji
3
K
33
#14
jdhorux
#9
eso es san fransvigo
1
K
22
#5
SeñorPresunciones
Ahora son loles...
3
K
39
#10
DeDerechasYOle
El mar totalmente inundado
1
K
26
#11
Milmariposas
#8
Lo mismo no le queda mucho...
0
K
19
#2
Milmariposas
Ignorancia en estado puro. Si su padre levantara la cabeza...
0
K
19
#6
Democrito
#2
Fernando Ónega está mayor pero sigue vivo. De vez en cuando se levantará.
6
K
61
#8
Milmariposas
#6
Ostras, pues ya pensaba yo que ya no estaba.
0
K
19
#7
uyquefrio
#2
Pues tal y como están las cosas lo mismo se volvería a afiliar a falange...
1
K
24
#4
Pacofrutos
*
Es carnaval, es carnaval...
0
K
11
#3
mam23
*
para llegar el nivel a mar a esa altura del ouente tendrían que estar Puerto Real y San Fernando a 10 metros bajo el mar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente