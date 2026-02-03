edición general
7 meneos
261 clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado

Un medio británico asegura que los turistas que visitan Ibiza en temporada alta 'vuelven arruinados'

| etiquetas: ibiza , fiesta , turismo
6 1 0 K 70 ocio
5 comentarios
6 1 0 K 70 ocio
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todo mi apoyo, guiris fuera de España = bajar precios

daleeeee, a apoyarles, promocionarles, difundirles
2 K 37
javibaz #2 javibaz
Mañana se presenta la federación croata de balconing.
1 K 24
#3 Suleiman
Una vez han arrasado Ibiza, ya tienen nuevo objetivo.
0 K 13
Malaguita #4 Malaguita
En Peleas de Abajo los cubatas también son baratos. Y seguro que agradecen las visitas.
El problema es cuando todos queremos ir a los mismos sitios.
0 K 13
#5 Joroñas
Difundidlo por favor!
0 K 13

menéame