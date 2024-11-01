Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser

¿Sabes esas imágenes de calles, parques, ciudades y viviendas de estilo límpido, perfecto e ideal? Pues sólo son renders poco realistas en 3D creados con software en la mente de urbanistas, arquitectos y diseñadores. Así que he aquí la ingeniosa Antirender, una web donde puedes subir las imágenes de la arquitectura de los sueños, los renders, y dejar que la IA generativa las convierta en la cruda realidad mostrando cómo serán en el futuro esas calles y edificios «de verdad».