100 horas para el ignore

Hola. Vengo sólo a proponer un cambio, sencillo técnicamente de implementar, y que mejoraría mucho la convivencia y el díálogo en esta comunidad.

Se trata de retrasar 100 horas la entrada y salida del ignore.

Si ignoras a alguien, no lo puedes sacar en menos de 100 horas. Si lo sacas, no lo puedes volver a ignorar en menos de 100 horas. Es un simple mecanismno de espera, que impediría sacar a alguien de la lista de ignoirados, responder, y volver a ponerlo, para esquivar su respuesta.

Es simple higiene. Un raticida, si os gusta más decirlo de ese modo.

Simjple, fácil y funcional.

¿Qué os parece?