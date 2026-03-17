Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones

La Ley para Salvar a EEUU es una de las leyes más IMPORTANTES y TRASCENDENTALES en la historia del Congreso y de Estados Unidos. ¡NO MÁS ELECCIONES AMAÑADAS! Identificación de votante, prueba de ciudadanía, no al voto por correo fraudulento (¡Somos el único país del mundo que lo permite!), no a los hombres en los deportes femeninos, no a la MUTILACIÓN transgénero de nuestros hijos. ¡Entre el 90% y el 99% de los temas! Solo personas enfermas, dementes o desequilibradas en la Cámara de Representantes o el Senado podrían votar en contra de LA LEY PARA SALVAR A ESTADOS UNIDOS. Si lo hacen, cada uno de estos puntos, por separado, se utilizará en su contra en su campaña política para un cargo público: ¡una derrota garantizada! Consiga que sus senadores, REPUBLICANOS O DEMÓCRATAS, VOTEN "SÍ" A LA "LEY PARA SALVAR A ESTADOS UNIDOS". ¡NUNCA (JAMÁS) APOYARÉ A NADIE QUE VOTE EN CONTRA DE "SALVEMOS A ESTADOS UNIDOS"! ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP