·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8419
clics
Trump amenaza al que rechace restringir las elecciones
5414
clics
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
5800
clics
Las imágenes de los cementerios de ballenas que transforman las profundidades del mar
3870
clics
100 horas para el ignore
4758
clics
Cuando un samurai poseyó una espada ropera occidental [ENG]
más votadas
747
García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría
524
Estados Unidos pierde el estatus de democracia liberal
387
“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad
368
La estupidización de EE.UU, por Carl Sagan
327
Israel enfurece a Qatar al atacar un enorme yacimiento de gas que comparte con Irán: “Es peligroso e irresponsable”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
44
meneos
47
clics
Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar
En un momento de la ceremonia, Bardem dijo dos frases: no a la guerra y Palestina libre; la radiotelevisión pública alemana cortó el grito de "Palestina Libre", algo que ha sorprendido a muchos.
|
etiquetas
:
bardem
,
alemania
,
censura
,
palestina
36
8
0
K
343
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
36
8
0
K
343
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
SeñorPresunciones
Ya sabemos que los alemanes se pirran por un buen genocidio. Lo llevan en la sangre.
5
K
88
#3
josde
#1
Nada nuevo, hoy en día Alemania son los amigos europeos de los asesinos Israelitas.
2
K
42
#2
Arkhan
No sea que algún día superen el trauma de haber liado la que liaron hace 75 años y se decidan a pensar de forma coherente...
1
K
29
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente