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Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar

Medios oficiales alemanes censurando el discurso de Bardem en los Oscar

En un momento de la ceremonia, Bardem dijo dos frases: no a la guerra y Palestina libre; la radiotelevisión pública alemana cortó el grito de "Palestina Libre", algo que ha sorprendido a muchos.

| etiquetas: bardem , alemania , censura , palestina
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3 comentarios
36 8 0 K 343 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Ya sabemos que los alemanes se pirran por un buen genocidio. Lo llevan en la sangre.
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josde #3 josde
#1 Nada nuevo, hoy en día Alemania son los amigos europeos de los asesinos Israelitas.
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Arkhan #2 Arkhan
No sea que algún día superen el trauma de haber liado la que liaron hace 75 años y se decidan a pensar de forma coherente...
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menéame