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El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España

El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España

Es urgente que se tomen medidas concretas para controlar y reducir el poder religioso, no solo del evangelismo, sino en general. El pasado fin de semana, el Estadio Metropolitano de Madrid se llenó de decenas de miles de personas convocadas por un macroevento evangélico. No fue un concierto ni un partido de fútbol: fue una concentración religiosa que transformó el templo del Atlético en un altar colectivo. Imágenes de fieles alzando las manos, coros de alabanza y predicadores prometiendo salvación resonaron en las gradas. Lo que a primera vista

| etiquetas: macroevento , evangélico , religioso , estadio metropolitano
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3 comentarios
10 3 0 K 69 actualidad
azathothruna #3 azathothruna
Felipe II se debe revolver en la tumba
Se gasto montañas de oro y plata de los inferiores al otro lado del charco para aplastar a los herejes e infieles. y miren ahora :troll: :troll: :troll:
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sotillo #1 sotillo
Si esto no te pone los pelos de punta es por que no sabemos lo suficiente de lo que están haciendo en otros países
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#2 CuiProdestHocBellum
Los evangélicos basan su poder en la inexistente educación que hay en los países de los que procede. Aquí puede hacer mucho daño...
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menéame