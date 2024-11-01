edición general
#3 Leclercia_adecarboxylata
En serio, es posible que sea la misma Casa Blanca la que esté subrepticiamente trolleando a Trump.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 empiezo a dudar yo también xD
2 K 51
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Lo más patético es que había visto la foto de Trump con las cartas y pensaba que era una foto choteo de los iraníes ... y resultó que la puso él. :wall:

Yo creo que a #3 no le falta razón.
4 K 85
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
xD xD xD

Su estrategia no está dando los resultados esperados.  media
2 K 47
Urasandi #6 Urasandi
Little orange man...
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menéame