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#3
Leclercia_adecarboxylata
En serio, es posible que sea la misma Casa Blanca la que esté subrepticiamente trolleando a Trump.
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#4
Verdaderofalso
#3
empiezo a dudar yo también
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#5
HeilHynkel
*
Lo más patético es que había visto la foto de Trump con las cartas y pensaba que era una foto choteo de los iraníes ... y resultó que la puso él.
Yo creo que a
#3
no le falta razón.
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#2
MiguelDeUnamano
Su estrategia no está dando los resultados esperados.
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#1
Verdaderofalso
Relacionada
www.meneame.net/m/actualidad/trump-criticado-duramente-no-entender-reg
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#6
Urasandi
Little orange man...
0
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6
comentarios)
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Yo creo que a #3 no le falta razón.
Su estrategia no está dando los resultados esperados.