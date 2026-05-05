edición general
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Las risas se escuchan hasta en Jerusalén
8 K 123
#11 A_S
#3 Juro que pensé que era una noticia del MundoToday
1 K 18
ombresaco #5 ombresaco
Hemos lanzado una delegación que va a generar un informe para poder elegir a los miembros de la comisión encargada de evaluar si el hecho requiere o no investigación. En caso afirmativo se propondrá a la primera parte de la parte contratante...
5 K 94
#2 Pitchford
La ONU? xD xD xD
1 K 38
ipanies #4 ipanies
La Audiencia Nacional no tiene potestad para investigar por si misma este atentado a un soldado del glorioso ejército Egpañol porque?????...
1 K 32
silvano.jorge #9 silvano.jorge
#4 Sí tiene potestad pero no puede duplicar un procedimiento si ya está en curso, por eso pregunta.
1 K 25
vviccio #12 vviccio
Porfi, porfi, investiga tú que a mí me viene mal...
1 K 29
#6 PerritaPiloto
Será para dar una medalla a quienes lo hicieron.
1 K 28
cocolisto #8 cocolisto *
¿La Audiencia NaZional juzgando a los colegas de Israel? ¡Enga ya!
0 K 20
pitercio #7 pitercio
Es que les da pereza. Ya les imagino "a ver si alguien lo hace porque yo paso de follones".
0 K 15
#1 guillersk
Muhahahaha
0 K 10
manc0ntr0 #13 manc0ntr0
Hoy no, mañana.
0 K 8
Format_C #10 Format_C
Que pongan a Garzón a juzgar a Bibi
0 K 7

menéame