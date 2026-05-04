El zasca de Maíllo a Moreno Bonilla y otros momentazos del debate de las andaluzas: "Usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público"

En un momento del rifirrafe, el candidato del PP le espetó: "¿Dónde está usted por un sillón?". Maíllo estalló: "¿Por un sillón, yo que vengo de un instituto y usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público?". Después continuó: "Me va a decir usted que ha vivido de la política toda su vida, que no sabe lo que es trabajar, ni conseguir una beca, ni hacer una oposición [...] ¿Me va a dar lecciones a mí de lo que yo llevo trabajando, 35 años en la enseñanza pública?