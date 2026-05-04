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El zasca de Maíllo a Moreno Bonilla y otros momentazos del debate de las andaluzas: "Usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público"

El zasca de Maíllo a Moreno Bonilla y otros momentazos del debate de las andaluzas: "Usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público"

En un momento del rifirrafe, el candidato del PP le espetó: "¿Dónde está usted por un sillón?". Maíllo estalló: "¿Por un sillón, yo que vengo de un instituto y usted lleva desde los 24 años viviendo de un salario público?". Después continuó: "Me va a decir usted que ha vivido de la política toda su vida, que no sabe lo que es trabajar, ni conseguir una beca, ni hacer una oposición [...] ¿Me va a dar lecciones a mí de lo que yo llevo trabajando, 35 años en la enseñanza pública?

| etiquetas: mallorca , juanma , moreno , 24 , años , sueldos , públicos
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6 comentarios
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
Hay que desterrar el uso de "los sillones" de la política. Pues claro que se presentan a unas elecciones para tener un cargo, cojones, ¿qué tiene eso de malo?

Y en este caso lo ha dicho Bonilla, pero vamos que lo de "los sillones" lo usan todos.
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#4 malditopendejo
#1 añadir una sutil diferencia. Los hay que pretenden usar el sillón para gobernar y otros para no trabajar.

Adivina quién es quien.
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pitercio #2 pitercio
Este no vuelve. Ya se ha ido caliente para casa. No le pillas más queriendo parecer persona, que no se le da bien.
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#6 soberao
La noticia del debate desde la web de RTVE con vídeos: www.rtve.es/noticias/20260504/debate-elecciones-andalucia-2026-rtve-vi
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ombresaco #3 ombresaco
¿alguien va a dejar de votar a Bonilla por el zasca? Pues de eso sirven estos zascas, estos XXXX destruye a YYYY.... y todo sigue igual de cara a sus incondicionales, y casi igual de cara a los dudosos
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#5 eugeniodl
Qué sea lícito optar y/o conseguir un cargo político no incluye que sea ilícito aprobar una oposición.
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menéame