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#1
skaworld
*
¿Chrome comportandose de forma poco ética? ¿Accediendo a lo que no debe? ¿Para beneficio de Google?
Me pinchas y no sangro... ¡Si es el que recomienda todo el mundo! ¡El number one de la seguridad y privacidad! ¡Va estupendo!
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#3
guuilesmiz
Imagino que consumirá la batería mucho antes, y es esa energía por mil millones de dispositivos la que tiene un "costo climático"
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#2
Gry
*
Los costos climáticos son bastante menores en tu dispositivo que en los datacenters de Google. Mi ordenador no gasta ni una gota de agua para refrigerarse ni hay que utilizar turbinas de gas para alimentarlo.
0
K
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#4
chavi
#2
Y sobre todo, la electricidad la pagas tú, no Google.
0
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12
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4
comentarios)
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Me pinchas y no sangro... ¡Si es el que recomienda todo el mundo! ¡El number one de la seguridad y privacidad! ¡Va estupendo!