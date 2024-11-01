Cuestión de votos  

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La viñeta de Luiso García para Diario-Red.

| etiquetas: votos , pp , vox , junts , alquileres , vivienda
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1 comentarios
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Autarca #1 Autarca
Esos ancianos tienen pinta de tener una segunda vivienda que alquilan para redondear la pensión

No se yo si estarán tan en contra de que se tumbe la prorroga de alquileres
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menéame