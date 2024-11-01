El fiscal general del Estado destapa los tres "momentos" de la calumnia del Gobierno de Ayuso en su contra: "Un choque institucional"

El ex fiscal general del Estado rompía su silencio tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo este domingo en Lo de Évole.El jurista insistió en que no fue el responsable de la filtración del correo del novio de Ayuso,en el que a través de su abogado reconocía un doble delito fiscal, y en que él se dedicó a "contar la verdad" frente a una "calumnia" contra la Fiscalía. Sobre este último asunto,García Ortiz quiso profundizar en los tres "momentos" que formaron parte de ella y que se gestaron desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid
| etiquetas: fiscal general del estado , ayuso , evole
Nuestros jueces no pasarían una prueba del detector de mentiras si se les preguntase si son imparciales en sus instrucciones y sentencias.
Eso lo sabemos todos los españoles, pero hacemos como que no nos importa, como que es imposible cambiarlo o como que ya nos hemos acostumbrado a que la realidad en España sea así.