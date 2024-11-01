El fiscal general del Estado destapa los tres "momentos" de la calumnia del Gobierno de Ayuso en su contra: "Un choque institucional"

El ex fiscal general del Estado rompía su silencio tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo este domingo en Lo de Évole.El jurista insistió en que no fue el responsable de la filtración del correo del novio de Ayuso,en el que a través de su abogado reconocía un doble delito fiscal, y en que él se dedicó a "contar la verdad" frente a una "calumnia" contra la Fiscalía. Sobre este último asunto,García Ortiz quiso profundizar en los tres "momentos" que formaron parte de ella y que se gestaron desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid