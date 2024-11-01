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Alvise Pérez cancela todos sus eventos de campaña para las andaluzas "hasta nuevo aviso" tras perder la inmunidad en el Parlamento Europeo para que sea procesado
Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez durante la campaña electoral en Andalucía, por ahora
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:
alvise
,
elecciones andaluzas
,
inmunidad
,
eurodiputado
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#1
SMaSeR
Jajajaja, se acabo la fiesta!!!
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#8
Mustela
#1
Titular que lo hubiese bordado: "
Alvise Pérez cancela sus fiestas "hasta nuevo aviso" tras perder la inmunidad
"
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#10
magnifiqus
#1
Pero nos conviene que sus retarders le sigan votando y no cambien de opción
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#11
SMaSeR
#10
Ya lo se!!!, pero no me negaras que ver caer a una persona que representa a lo peor de la sociedad no te genera placer...
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#12
magnifiqus
#11
Estoy salivando... Aún así, todavía queda hasta que lo veamos en la cárcel
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#14
ansiet
*
#10
Muuuuuuucho
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#2
Chinchorro
Salf hecho caca
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#6
ur_quan_master
#2
iré a comprar papel higiénico que este lo va a acaparar
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#13
pepel
Tiene que preparar la fuga. Bruselas ya no le vale.
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K
41
#18
Eukherio
#13
Hasta Puigdemont le echaba más huevos.
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#17
Jakeukalane
Pues vaya. Hay que dividir el voto de vox.
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#3
mperdut
Ha cambiado de nombre, ahora es SLALF, Se Le Acabo La Fiesta.
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#7
Feliberto
Es lo que pasa cuando no tienes padrinos.
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#9
elGude
#7
y cuándo eres un Jeta.
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#15
UnMeroEspectador
Al paraíso liberal argentino.
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#16
SMaSeR
*
#15
Pues las tiene putas, allí hay tratado y no hay mucho moro, lo van a identificar echando ostias.
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8
#4
Connect
Adiós al SAFA (Se Acabó la Fiesta de Alvise)
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#5
SMaSeR
Esta claro lo que pasa no?, creo que ve que va a tener que apoquinar pasta y no esta para malgastar dinero en intentar representar a los que han confiado en el. Obviamente nunca fue su objetivo, solo forrarse y que no pudieran empurarlo, pero alguno aun se lo creía.
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#19
SerVicius
A ver si le toca una celda con vistas al bosque, el pobre.
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#20
Priorat
La derechita cobarde.
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20
comentarios)
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