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Fotos con filtros casi impiden localizar a joven que llevaba varios días desaparecida: irreconocible

Fotos con filtros casi impiden localizar a joven que llevaba varios días desaparecida: irreconocible  

En redes sociales, los filtros se han convertido en una especie de máscara moderna. Afinan rasgos, iluminan miradas y, muchas veces, ayudan a las personas a sentirse más seguras con la imagen que proyectan. Sin embargo, también tienen sus desventajas, pues distorsionan la realidad. Y cuando esa distorsión se traslada a contextos donde la precisión es vital, como la búsqueda de una persona desaparecida, el efecto puede ser contraproducente. Un caso reciente en Chiapas, México, dejó a más de uno impresionado. Grecia Guadalupe, una mujer de 30..

| etiquetas: desaparecidos , filtro , redes sociales , distorsión , búsqueda , reconocimiento
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6 comentarios
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jonolulu #2 jonolulu *
Pues con una botella de tequila no veo tanta diferencia. Bueno, igual con dos

.  media
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Alakrán_ #5 Alakrán_
#2 La gente está colgá con los filtros. Sentiría vergüenza en publicar esas fotos como propias.
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Gry #1 Gry
¿No tenía la familia fotos de verdad? Porque con las manipuladas no la reconoce ni su madre.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
A ver, igual se ha pasado un poco con los filtros.
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Ojo con las citas del Tinder.
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SMaSeR #6 SMaSeR
Que cebada, a mi tanto filtro me recuerda a www.youtube.com/watch?v=-nEF7gaHB6Q
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menéame