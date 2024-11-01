Fotos con filtros casi impiden localizar a joven que llevaba varios días desaparecida: irreconocible  

En redes sociales, los filtros se han convertido en una especie de máscara moderna. Afinan rasgos, iluminan miradas y, muchas veces, ayudan a las personas a sentirse más seguras con la imagen que proyectan. Sin embargo, también tienen sus desventajas, pues distorsionan la realidad. Y cuando esa distorsión se traslada a contextos donde la precisión es vital, como la búsqueda de una persona desaparecida, el efecto puede ser contraproducente. Un caso reciente en Chiapas, México, dejó a más de uno impresionado. Grecia Guadalupe, una mujer de 30..