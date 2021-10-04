Interior pagó 30.000 euros al mes en metálico a Juan Carlos I de los fondos reservados (Hemeroteca)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, entregó cada mes cinco millones de pesetas (30.000 euros) de los fondos reservados a la Casa del Rey durante la etapa en la que ocupó la Secretaría de Estado de Interior en el Ministerio de Justicia e Interior, entre los años 1994 y 1996. La exmagistrada del Tribunal Supremo entregaba además esta cantidad, 60 millones de pesetas al año, en metálico “para no dejar rastro”, modificando el sistema habitual de talones conformados por el Banco de España.