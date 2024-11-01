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La corriente que calienta Europa se debilitará un 51% antes de que acabe el siglo. Y España, según los expertos, ya empieza a notarlo

Durante años la posibilidad del colapso de la AMOC fue del 5%. Acaba de subir al 50% y Europa tiene un problema enorme

| etiquetas: amoc , colapso , europa , corriente
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2 comentarios
1 1 0 K 25 ciencia
#1 Sacapuntas
Y aun viéndolo venir, no haremos nada.
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lonnegan #2 lonnegan
Antes lo notarán los de las Islas Británicas
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menéame