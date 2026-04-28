Stephen King ridiculiza al periodista de ultraderecha Javier Negre

Javier Negre periodista que genera polémica en X defendiendo los postulados de la ultraderecha, difunde bulos (muchos de ellos racistas) y por despreciar a todo aquel que no piense como él. A través de Estado de Alarma o La Derecha Diario, subvencionadas por los partidos de derecha. Negre, condenado por inventarse una entrevista relacionada con una víctima de la violencia de género, que ha contratado a agitadores como Vito Quiles, que siguen fielmente sus principios, publicó un tuit culpando de la violencia en EEUU al Partido Demócrata.
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es.wikipedia.org/wiki/Complots_e_intentos_de_magnicidio_presidenciales
Thomas Fugate. El joven de 22 años que lidera la unidad antiterrorista de EE. UU.
deultimominuto.net/historia/biografias/thomas-fugate-quien-es/
Cuanto más ruido mejor para él.
Eso le dará mayor visibilidad y más likes, que es lo único que busca.
Ahora incluso hasta se sentirá importante el mal llamado 'peridodista' este.
Estamos jodidos.
Ahora el Negre se le subirá más el pavo y se volverá más insoportable.
Lo único que espero es que así aumente el ridículo que hace.