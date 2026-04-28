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Stephen King ridiculiza al periodista de ultraderecha Javier Negre

Stephen King ridiculiza al periodista de ultraderecha Javier Negre

Javier Negre periodista que genera polémica en X defendiendo los postulados de la ultraderecha, difunde bulos (muchos de ellos racistas) y por despreciar a todo aquel que no piense como él. A través de Estado de Alarma o La Derecha Diario, subvencionadas por los partidos de derecha. Negre, condenado por inventarse una entrevista relacionada con una víctima de la violencia de género, que ha contratado a agitadores como Vito Quiles, que siguen fielmente sus principios, publicó un tuit culpando de la violencia en EEUU al Partido Demócrata.

| etiquetas: stephen king , crítica , periodismo , javier negre
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6 comentarios
18 3 0 K 451 actualidad
#2 konde1313
A Obama lo han intentado asesinar unas cuantas veces. Si Negre supiera leer lo sabría.

es.wikipedia.org/wiki/Complots_e_intentos_de_magnicidio_presidenciales
2 K 49
#3 Grahml *
#2 Además se les olvida que toda esta mierda es consecuencia de ellos mismos.

Thomas Fugate. El joven de 22 años que lidera la unidad antiterrorista de EE. UU.
deultimominuto.net/historia/biografias/thomas-fugate-quien-es/  media
1 K 30
Benzo #5 Benzo *
#2 Lo sabe perfectamente, pero su objetivo siempre es enfangar y buscar reacciones como dice #1

Cuanto más ruido mejor para él.
0 K 11
#1 Grahml *
Lo peor que podría pasarnos es que Stephen King referencie a un ultra extremo irrelevante como Negre.

Eso le dará mayor visibilidad y más likes, que es lo único que busca.

Ahora incluso hasta se sentirá importante el mal llamado 'peridodista' este.

Estamos jodidos.
2 K 46
wata #6 wata
#1 Venía a decir lo mismo.
Ahora el Negre se le subirá más el pavo y se volverá más insoportable.
Lo único que espero es que así aumente el ridículo que hace.
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oscarius #4 oscarius
Plutocracia+Oligarquía+Nepotismo= Yuesei
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menéame