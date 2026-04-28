Stephen King ridiculiza al periodista de ultraderecha Javier Negre

Javier Negre periodista que genera polémica en X defendiendo los postulados de la ultraderecha, difunde bulos (muchos de ellos racistas) y por despreciar a todo aquel que no piense como él. A través de Estado de Alarma o La Derecha Diario, subvencionadas por los partidos de derecha. Negre, condenado por inventarse una entrevista relacionada con una víctima de la violencia de género, que ha contratado a agitadores como Vito Quiles, que siguen fielmente sus principios, publicó un tuit culpando de la violencia en EEUU al Partido Demócrata.