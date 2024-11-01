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El Gobierno alemán anuncia un drástico recorte del estado del bienestar para reducir el déficit y pagar el rearme

El Gobierno alemán anuncia un drástico recorte del estado del bienestar para reducir el déficit y pagar el rearme

La coalición de democristianos y socialdemócratas acuerda reducir los gastos sanitarios en 38.000 millones de euros en 2030 pese a la fuerte oposición social y en sus propios partidos

| etiquetas: gobierno , alemania , recorte , estado , bienestar , rearme
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 Leclercia_adecarboxylata
Vivir peor para matar más.
18 K 241
#4 luckyy
#2 qué bien lo está haciendo Mertz
3 K 56
Supercinexin #10 Supercinexin
#4 Es duro, pero es que es o esto o ¡El SoCiaaAaLiiiIiiiIissSsmMooooOoOoooohh! {0x1f47b}

No queda otro remedio.
1 K 29
taSanás #7 taSanás
#2 de toda la vida los pobres son los que van a la guerra.
Si consigues empobrecer a la población tienes más carne de cañón
4 K 44
#16 Pitchford
#2 Lo de ahorrar en gastos sanitarios suena fatal. Anda que no podrían subir impuestos a las rentas altas y ahorrar en viajes y casas en Mallorca por ejemplo..
0 K 19
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
Cada vez tengo más claro que alguien dió la orden para que se haga todo lo posible para que la AfD quite mayoría absoluta en las siguientes elecciones :tinfoil:


Es imposible hacerlo tan mal si no es queriendo
4 K 68
#6 Suleiman
Tomemos nota, que es lo que nos viene...
4 K 59
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
A veces lo más sencillo es lo más complicado. ¿A cuenta de qué hay que extender la otan hacia Rusia si nos han repetido hasta la extenuación que dicho país estaba derrrotado y arruinado desde la Perestroika? ¿Y lo de Israel? eso ya no tiene nombre
2 K 41
mmlv #13 mmlv
Madre mia, vaya panda de inútiles traidores eligieron los alemanes para gobernarles, a disfrutar lo votado!!
1 K 32
#14 Donlixo
Pues conociendo el historial de estos...
1 K 20
pitercio #3 pitercio
Son traidores.
0 K 15
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
¿Puede ser que hayan vivido por encima de sus posibilidades? Eso de que se les cae el boli a las tres de la tarde, la pachorra para mover cualquier tema, los equipos de 20 personas para cualquier chorrada, lo de irse a cenar a casa a las cuatro, si es que menudos vagos...
0 K 14
karlos_ #19 karlos_
#15 Mas quisiera eso para mi.

No les iba tan mal hasta que les quitaron la energía barata via gaseoducto. Desde entonces hacia abajo con sus industrias mudandose a EEUU
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #20 Un_señor_de_Cuenca
#19 Yo nunca he criticado eso, me parece bien. Pero igual que era injusto hacer sangre durante la crisis de 2008 con los "vagos del sur" diciendo que si nos echábamos la siesta, que estábamos en la oficina tomando cafetitos y que gastábamos dinero en chorradas, lo mismo se podría decir ahora de ellos.
Claro, es que cada uno juega con las cartas que le tocan.
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sat #18 sat
Eso producirá un efecto llamada a los alemanes que nos invadirán para aprovecharse de que aquí la sanidad es gratis. Ahh no espera, que eso ya pasa.
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mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
Bremen siempre me han dicho que no hay mucho que ver, y actualmente es el 'unico land que no he visitado. Pero por alguna raz'on est'a dando cieno y raya al resto del pa'is, incluida Baviera.
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karlos_ #17 karlos_
Hijos de la gran .....
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#1 NoMeVeas *
"y socialdemócratas"... Lo que viene siendo ser psoeizado a lo bestia ahí.

Pero hey! Putos comunistas! Los de derechas no han sido suficiente derecha.
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Cehona #11 Cehona
#1 El PSOE no firma el 5% Es el único de la OTAN que no.
Frijolito encantado, con vosotros ttemando en contra, vais a ver lo que es bueno cuando entren..
La pinza 2
1 K 32
#12 NoMeVeas *
#11 A ver, yo voy a votar PSOE precisamente por ser el mal menor viable(bueno, y por que la derecha es muerte directamente) pero, joder, tampoco ignoremos la historia. En realidad no es un problema del PSOE, es un problema de la socialdemocracia de siempre a la que el PSOE dice pertenecer,que siempre acaban sirviendo a los intereses del capital.

Que el PSOE acabé ejecutando la misma traición es cuestión de tiempo.
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menéame