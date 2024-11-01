El Gobierno alemán anuncia un drástico recorte del estado del bienestar para reducir el déficit y pagar el rearme

La coalición de democristianos y socialdemócratas acuerda reducir los gastos sanitarios en 38.000 millones de euros en 2030 pese a la fuerte oposición social y en sus propios partidos
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No queda otro remedio.
Si consigues empobrecer a la población tienes más carne de cañón
Es imposible hacerlo tan mal si no es queriendo
No les iba tan mal hasta que les quitaron la energía barata via gaseoducto. Desde entonces hacia abajo con sus industrias mudandose a EEUU
Claro, es que cada uno juega con las cartas que le tocan.
Pero hey! Putos comunistas! Los de derechas no han sido suficiente derecha.
Frijolito encantado, con vosotros ttemando en contra, vais a ver lo que es bueno cuando entren..
La pinza 2
Que el PSOE acabé ejecutando la misma traición es cuestión de tiempo.