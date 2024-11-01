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Mierda de ciudad, por Mauro Entrialgo

Mierda de ciudad, por Mauro Entrialgo  

Mierda de ciudad, por Mauro Entrialgo

| etiquetas: mierda , ciudad , mauro entrialgo , viñeta
12 2 0 K 181 Viñetas
1 comentarios
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#1 eugeniodl
Ya estoy harto
no quiero salir más
siempre lo mismo
mierda de ciudad.

Kortatu
3 K 41

menéame