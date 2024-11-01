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Todo el consejo asesor científico de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) fue despedido por la administración Trump [ENG]

Todo el consejo asesor científico de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) fue despedido por la administración Trump [ENG]

Los 22 miembros del consejo asesor que asesora y supervisa a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos fueron despedidos el 24 de abril sin explicación. Cada miembro del Consejo Nacional de Ciencias de la NSF recibió un correo electrónico el viernes por la tarde indicando que, “en nombre del presidente Donald J. Trump”, sus cargos quedaban “terminados, con efecto inmediato”.

Los miembros del consejo son nombrados por el presidente y desempeñan mandatos de seis años que se renuevan de forma escalonada.

| etiquetas: nsf , national , science , foundation , ciencia , trump
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8 comentarios
30 3 0 K 301 ciencia
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Trump es el mayor benefactor a la hora de desmontar el imperio.
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obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Ahora contratará al CEO de Oscar Mayer para capitanear el consejo.  media
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#2 nanovilla
No necesita consejos. Le vale con su propio criterio.
No sé, está dejando a los estadounidenses muy abajo muy abajo.
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hazardum #3 hazardum
Ciencia, por favor, eso suena a brujería, a la hoguera :troll:
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Uge1966 #4 Uge1966 *
Igual se entiende mejor así:

Relacionada:
www.meneame.net/story/trump-ordena-nasa-departamento-guerra-crear-cent
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#6 Albarkas
Éste tipo va a hundir a su país. Les va a costar mucho superar éste desastre continuo.
El problema es que acaba salpicándonos
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#8 concentrado
Es duplicada
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menéame