Todo el consejo asesor científico de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) fue despedido por la administración Trump [ENG]

Los 22 miembros del consejo asesor que asesora y supervisa a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos fueron despedidos el 24 de abril sin explicación. Cada miembro del Consejo Nacional de Ciencias de la NSF recibió un correo electrónico el viernes por la tarde indicando que, “en nombre del presidente Donald J. Trump”, sus cargos quedaban “terminados, con efecto inmediato”.



Los miembros del consejo son nombrados por el presidente y desempeñan mandatos de seis años que se renuevan de forma escalonada.