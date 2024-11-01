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Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
Hace 4 años los de Visual Economik dijeron que España iba a quebrar. Hoy es de las economías que más crecen. Prueba de que son propagandistas, no analistas.
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quiebra
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#1
Findeton
Hablando de hemeroteca, este es el que dijo que Argentina iba a ir fatal y no se cumplió.
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#2
Aguarrás
#1
La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.
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#3
Findeton
#2
Pues el país lleva dos años creciendo, la inflación ha bajado y la pobreza también.
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#5
chocoleches
#3
En 2004 se contrajo y en 2005 creció, medias verdades, mentiras completas.
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#7
Findeton
#5
Te falta sumar 20 años creo. En 2025 creció un 4.4%, y este año va camino de crecer un 3.5%. Y no es como España, donde el crecimiento viene exclusivamente de importar inmigrantes/aumento de población. Es que los salarios mejoran.
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#4
angelitoMagno
Aquí también hay algún que otro usuario que lleva cuatro o cinco años hablando de la quiebra de España y de la UE.
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#6
Mauro_Nacho
#4
Europa va bastante mal, la locomotora, Alemania está gripada, antes tenía energía barata de Rusia, desde la guerra de Ucrania ha dejado de ser así, un ejemplo es la industria automovilística, ahora mandan China. Dentro de Europa, España lo lleva bien, y mucho tiene que ver con el precio de la electricidad, ahora España es más competitiva.
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