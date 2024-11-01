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Trump fue retirado del escenario en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca
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Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
Mientras otros se ocultaron debajo de las mesas, este misterioso invitado se mantuvo impasible en el momento más tenso.
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#2
Jointhouse_Blues
Cada uno combate el estrés a su manera.
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#3
ostiayajoder
Hay tiempo para comer:
HAY TIEMPO PARA COMER!!!!!!
Never forget
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#1
Milmariposas
Hay tantas cosas que me chirrían en las imágenes del después de ese "tiroteo" que no sé qué pensar...
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#4
MiguelDeUnamano
Por si desalojaban y no daba tiempo de comer sin problema.
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#5
cosmonauta
Ha de ser un periodista.
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#6
HangTheRich
Stephen miller uso a su mujer embarazada de escudo y aprovecho a tocarle una tetilla
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