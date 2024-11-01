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Ponle este vídeo a quien te diga que la meritocracia existe
Análisis práctico de la existencia de la meritocracia.
|
etiquetas
:
meritocracia
,
igualdad
,
esfuerzo
,
andalucía
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5
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actualidad
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relacionadas
#2
Moderdonia
*
La meritocracia es el sistema que han encontrado los privilegiados para quedarse con la conciencia tranquila. La gente que más ha trabajado y esforzado en su vida no son multimillonarios.
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#9
Don_Pixote
*
#2
“ La gente que más ha trabajado y esforzado en su vida no son multimillonarios.”
Por mucho que te esfuerces en un trabajo nunca vas a ser multimillonario .
A no ser que aspires a piloto de F1 con tu esfuerzo diario.
Pero si innovas, creas una empresa o producto, te sale bien, pues quizás 1 de cada 1000000 consigue hacerse multimillonario.
Claro que para eso vale también 1 de cada 1000000000 ( o más ceros)
Ejemplos los hay.
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#14
Moderdonia
#9
Probabilidad real de que te toque el Gordo: en la lotería 1 entre 100.000, en el bus 1 entre 3, en el tren 2 entre 3, en el avión 3 entre 4, en el metro 9 entre 10
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K
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#16
Don_Pixote
*
#14
solo digo que partiéndote el lomo de 8 a 5 todos los días haciendo lo mismo, si, te esfuerzas mucho o el que más, pero naces pobre y mueres pobre
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K
22
#13
T3rr0rz0n3
#2
Acumula 10 generaciones seguidas de ese tipo de gente, ya verás como sí.
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#22
colemur
#2
No mientas.
La meritocracia es otra cosa.
Si partes con ventaja por ser privilegiado, no es meritocracia, es justo lo contrario. Es discriminación.
La gente que más ha trabajado y esforzado en su vida no son multimillonarios.
Ser multimillonario no es un mérito. Suelen ser de herencia y entonces es justo lo contrario al mérito.
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#27
Moderdonia
#22
El gran timo de la meritocracia se sustenta en la media verdad de que para triunfar hay que esforzarse y en la mentira de que únicamente con tu esfuerzo acabarás obteniendo el éxito.
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#31
colemur
#27
en la media verdad de que para triunfar hay que esforzarse
Eso no es meritocracia ni siquiera es verdad.
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8
#36
rogerius
#2
¿Para tranquilizar su conciencia? Más bien tranquilizan y acallan las de quienes —por lo que sea— les compran la mentira{grin} .
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20
#1
mente_en_desarrollo
La meritocracia, como los reyes magos, son los padres.
Perdón por joder la ilusión.
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#30
woke
*
#1
¿Cuánto cobra este ser tan extraordinariamente
talentoso
en el arte de no hacer nada productivo, que podría ganar un premio mundial a la ineficiencia ?
#20
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K
20
#5
davidvsgoliat
La meritocracia puede estar amañanada o corruppta en muchos sentidos, y ser muy imperfecta. Pero es miserable decirle a alguien cuya única vía de escape y de ascenso social pueda ser ella, que ni lo intente, que se despreocupe. Que ni la busque porque la meritocracia no existe. Hay becas a los estudios, becas Erasmus, oposiciones, concursos de estabilización, que se resuelven a través de la meritocracia.
Es como decir que la justicia no existe porque haya corrupción judicial y muchos intereses…
» ver todo el comentario
2
K
29
#12
DenisseJoel
#5
Bueno, yo creo que se está diciendo lo contrario. Que quien parte de una situación difícil se tiene que esforzar más.
Iglesias lo tuvo más fácil que otros para tener un buen trabajo. Pero mira a dónde ha llegado Feijóo creyendo que 1984 es el año en el que Orwell escribió un libro.
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#17
Raziel_2
#5
Eso que describes no es meritocracia, es cultura del esfuerzo, que aunque se parezca, no tiene nada que ver.
La meritocracia es el proceso por el cual asciende quien mas méritos tiene. Claro, pesa mas el mérito de ser rico que el de estar realmente preparado, pero que las excepciones no te quiten la ilusión, di que si.
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#24
EsUnaPreguntaRetórica
*
#5
Es lo contrario de lo que dice.
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#20
FunFrock
Que los q cobran un pastizal pregonen en contra de la meritocracia debería de haceros rechinar.
A lo mejor es q no quieren q progreseis
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#33
ostiayajoder
#20
q los q cobrais una puta mierda dejandoos los huevos esteis con la tonteria de la meritocracia si q debiera haceros replantearos las cosas.
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#34
woke
Este
idiota
no se ha dado cuenta de que cuantos más ricos haya, mejor para todos.
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K
20
#29
woke
la política es el atajo hacia el éxito sin dar un palo al agua.
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K
20
#28
woke
Los políticos siempre saben de lo que hablan cuando se trata de meritocracia… sobre todo cuando el mérito es suyo y la democracia es de los demás.
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K
20
#18
woke
Ni siquiera los chinos progresaron únicamente gracias a la meritocracia; obtuvieron ventajas mediante prácticas que implicaron la apropiación de recursos y conocimientos del resto del mundo.
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K
20
#4
perrico
Es como el sueño americano. O la lotería.
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12
#21
XXguiriXX
Se enreda un poco con lo de pedirle las mismas calificaciones a la hija de los ambulantes y a la de los profesores universitarios. Ya me había olvidado de esa teoría / propuesta que decía que la exigencia debía ser relativa. Una suerte de equidad de requisitos
En su momento me pareció tremenda parida, y me sigue pareciendo, pero vaya época la que vivíamos hace unos años y en lo que hemos caído…
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#6
mecheroconluz
Maíllo no le llega intelectualmente a este hombre ni a la suela de los zapatos.
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10
#8
Onaj
Tiene guasa que hable un político de meritocracia, que estos señores meten a afiliados del partido a cobrar salarios de 50-60-70k como "asistentes " a cargo del dinero público.
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#37
ostiayajoder
#8
dice q la meritocracia NO existe.
Y segunt u, el es la prueba; pues esp, q tiene razon.
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#11
GanaderiaCuantica
A estas alturas, en la era de YouTube y compañía, hay muchos vídeos de canales buenos analizando y explicando muy bien el cuento de la meritocracia.
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9
#15
colemur
"Llamo meritocracia a nacer en una familia rica y entonces empiezo a cargar contra la meritocracia".
Qué cansinos sois,
#0
Lo de la "meritocracia" esa tan rara que llamas y estar en contra de ella es algo que nació en EEUU y está de acuerdo con su sociedad. En EEUU se combate. Pero al trasladarlo a España, la sociedad es muy distinta y el propio concepto de meritocracia es distinto.
Pero los perritos falderos del imperio, que no admitís que tengamos personalidad propia y…
» ver todo el comentario
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K
8
#32
colemur
#26
La gente a veces cree cosas que no son verdad. Por ejemplo, hay quien cree que la meritocracia es una cosa que no lo es, porque no se le ha ocurrido coger un diccionario o porque se trae aquí un debate de los EEUU y es poco o nada cuidadoso con las traducciones de las palabras.
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8
#10
T3rr0rz0n3
Siempre es mejor trabajar y esforzarse a quedarse tirado sin hacer nada pensando que la vida es injusta y echandole la culpa a los demás.
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7
#19
Mesto
*
Aún no compartimento ideología con él para nada me gusta mucho José Ignacio Garcia como político.
Me parece un político que aporta en lugar de destruir y crear bronca,
Meneo.
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6
#7
taSanás
*
La meritocracia no existe para el que no ha logrado nada.
Si has logrado algo en la vida, es simplemente porque lo mereces.
Luego está el su grupo de gebtuza que medra sin méritos claros, pero eso nos nula la meritocracia)
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#23
colemur
#7
Si has logrado algo en la vida, es simplemente porque lo mereces.
Esto es mentira.
Si has logrado heredar algo, no es que lo merezcas. Eres un afortunado de puta chiripa.
0
K
8
#26
taSanás
#23
estoy hablando de lo que cree cada uno
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K
7
#35
ostiayajoder
#7
la meritocracia es una gilipollez. Una subnormalada para gente deseosa de sentirse superior por haber tenido suerte.
Esforzarse da boletos.NADA MAS. No te va a ir bien por esforzarte sino tienes una buena cantidad de suerte adicional: herencia, estarnñ en el lugar correcto en el momento correcto, cpnocer a alguien, q el negocio vaya bien, q no te pille una crisis a desmano....
SUERTE
Sin suerte no lograras NADA.
0
K
10
#3
BoosterFelix
*
Me parece que este muchacho no se ha cruzado nunca con mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad y en la falta de oportunidades. Al final vamos a tener que ponerle un strike y todo, por dar ese discurso tan aporófobo.
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna)…
» ver todo el comentario
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#25
kosako
#3
Tremendo coñazo ere, churra.
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37
comentarios)
menéame
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Por mucho que te esfuerces en un trabajo nunca vas a ser multimillonario .
A no ser que aspires a piloto de F1 con tu esfuerzo diario.
Pero si innovas, creas una empresa o producto, te sale bien, pues quizás 1 de cada 1000000 consigue hacerse multimillonario.
Claro que para eso vale también 1 de cada 1000000000 ( o más ceros)
Ejemplos los hay.
La meritocracia es otra cosa.
Si partes con ventaja por ser privilegiado, no es meritocracia, es justo lo contrario. Es discriminación.
La gente que más ha trabajado y esforzado en su vida no son multimillonarios.
Ser multimillonario no es un mérito. Suelen ser de herencia y entonces es justo lo contrario al mérito.
Eso no es meritocracia ni siquiera es verdad.
Perdón por joder la ilusión.
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Iglesias lo tuvo más fácil que otros para tener un buen trabajo. Pero mira a dónde ha llegado Feijóo creyendo que 1984 es el año en el que Orwell escribió un libro.
La meritocracia es el proceso por el cual asciende quien mas méritos tiene. Claro, pesa mas el mérito de ser rico que el de estar realmente preparado, pero que las excepciones no te quiten la ilusión, di que si.
A lo mejor es q no quieren q progreseis
Y segunt u, el es la prueba; pues esp, q tiene razon.
Qué cansinos sois, #0
Lo de la "meritocracia" esa tan rara que llamas y estar en contra de ella es algo que nació en EEUU y está de acuerdo con su sociedad. En EEUU se combate. Pero al trasladarlo a España, la sociedad es muy distinta y el propio concepto de meritocracia es distinto.
Pero los perritos falderos del imperio, que no admitís que tengamos personalidad propia y… » ver todo el comentario
Me parece un político que aporta en lugar de destruir y crear bronca,
Meneo.
Si has logrado algo en la vida, es simplemente porque lo mereces.
Luego está el su grupo de gebtuza que medra sin méritos claros, pero eso nos nula la meritocracia)
Esto es mentira.
Si has logrado heredar algo, no es que lo merezcas. Eres un afortunado de puta chiripa.
Esforzarse da boletos.NADA MAS. No te va a ir bien por esforzarte sino tienes una buena cantidad de suerte adicional: herencia, estarnñ en el lugar correcto en el momento correcto, cpnocer a alguien, q el negocio vaya bien, q no te pille una crisis a desmano....
SUERTE
Sin suerte no lograras NADA.
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna)… » ver todo el comentario