Lanzan en paracaídas un vehículo del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros... y queda totalmente destrozado  

Un vehículo Vamtac (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros quedó totalmente destrozado tras un lanzamiento fallido en paracaídas realizado por la Brigada Paracaidista (Bripac), según se puede ver en vídeos difundidos en redes sociales. Los hechos ocurrieron en el transcurso de unos ejercicios que se desarrollaron este mes en el campo de maniobras y tiro de Uceda (Guadalajara). Algunos militares grabaron vídeos que permiten ver el lanzamiento del vehículo desde un avión de carga y transporte.
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Por otro lado, lo típico, 3 pisos para 3 familias durante toda su vida y la de al menos uno de sus hijos; o un buggie para que se paseen los militares.
#2 un poco precipitada tu deducción, pudo partir una de la argolla de la plataforma, una de las cintas con las que se engancha los paracaídas (y rozaduras, lo siento no me he podido reprimir), por ejemplo.
- Mmm, con bridas de las buenas, de las 100 por 2€
¡Aumenten el presupuesto para el gasto militar para estos linces de la táctica militar!