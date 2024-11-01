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Lanzan en paracaídas un vehículo del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros... y queda totalmente destrozado

Lanzan en paracaídas un vehículo del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros... y queda totalmente destrozado  

Un vehículo Vamtac (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros quedó totalmente destrozado tras un lanzamiento fallido en paracaídas realizado por la Brigada Paracaidista (Bripac), según se puede ver en vídeos difundidos en redes sociales. Los hechos ocurrieron en el transcurso de unos ejercicios que se desarrollaron este mes en el campo de maniobras y tiro de Uceda (Guadalajara). Algunos militares grabaron vídeos que permiten ver el lanzamiento del vehículo desde un avión de carga y transporte.

| etiquetas: vamtac , ejercito , paracaidas , destrozado , bripac , uceda , guadalajara
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8 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
Andreham #2 Andreham
Por cómo se ha partido el paracaídas algo me dice que los amigos que ganaron el concurso público nada amañado compraron el mismo en alibaba y se lo encasquetaron al ejército.

Por otro lado, lo típico, 3 pisos para 3 familias durante toda su vida y la de al menos uno de sus hijos; o un buggie para que se paseen los militares.
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#4 CosaCosa
#2 las vidas que salva en ucrania no opinan lo mismo que tu.
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camvalf #7 camvalf *
Titular un poco sensacionalista, la ultima compra de 12 unidades esta valorada en 2.732.162,04 € impuesto incluidos, que sale la unida a 227.680,17€ un poco alejado de los 600.000€ que dice que cuesta.

#2 un poco precipitada tu deducción, pudo partir una de la argolla de la plataforma, una de las cintas con las que se engancha los paracaídas (y rozaduras, lo siento no me he podido reprimir), por ejemplo.
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devilinside #8 devilinside
#2 Como anécdota de cómo funciona el tema del ensayo y error en el Ejército, tengo un colega oficial que, cuando trajeron los primeros drones de espionaje a España (en el primer o segundo gobierno de Rajoy), se compraron todos con el equipo completo, ninguno para prácticas. Eran de los ligeros que se lanzaban a mano y cuando iban por el quinto o sexto descojonado por la escasa pericia o interés de los soldados, este tipo se fue a un Decathlon y compró un montón de bates de beisbol de su bolsillo para que hicieran los ensayos con ellos. El tipo se tiró una temporada pesando los que había en venta hasta que encontró los que se ajustaban al peso indicado
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Gotsel #3 Gotsel
No somos nada...
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#5 harverto
- ¡¿Sargento, ha afianzado la carga al paracaídas!?
- Mmm, con bridas de las buenas, de las 100 por 2€
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Skiner #1 Skiner *
Se podían permitir el experimento.
¡Aumenten el presupuesto para el gasto militar para estos linces de la táctica militar! :troll:
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#6 Txakiko
Inteligencia militar. Qué puede fallar?
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menéame