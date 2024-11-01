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La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: 'Esto es periodismo'

La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: 'Esto es periodismo'

La reportera de 'El Intermedio' habló con una mujer migrante en proceso de obtener la regularización.

| etiquetas: el intermedio , andrea ropero , inmigración
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3 comentarios
7 1 0 K 111 actualidad
#2 sorecer
Es que los inmigrante que nos limpian restaurantes a 7€/hora nos vienen bien. Pero que tengan derechos, que asquito.
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#3 Leon_Bocanegra
Tampoco es que sea la mejor entrevista de la historia, pero te imaginas a Ndongo o Quiles intentando una entrevista así y claro...
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menéame