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La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: 'Esto es periodismo'
La reportera de 'El Intermedio' habló con una mujer migrante en proceso de obtener la regularización.
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#2
sorecer
Es que los inmigrante que nos limpian restaurantes a 7€/hora nos vienen bien. Pero que tengan derechos, que asquito.
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#3
Leon_Bocanegra
Tampoco es que sea la mejor entrevista de la historia, pero te imaginas a Ndongo o Quiles intentando una entrevista así y claro...
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#1
Suleiman
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x.com/i/status/2047322596534878568
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