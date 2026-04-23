Hay menos conejos

A la luz de mis últimas interacciones en Meneame al respecto de este tema, he tenido el desagradable intercambio entre negacionistas y mata bichos.

Según su experiencia personal y lo que les dice la TV y los medios, hay muchos conejos, plagas incluso.

No habrán leído un artículo científico en su vida para confirmar si lo que piensan o les dicen es cierto.

Por eso vengo a dejarle algunos datos y lecturas reales.

Desde 1950 se trajo la Mixomatosis a España con el fin de que la enfermedad erradicase a todos los conejos en pro de los cultivos. Así somos, si. También se trajo la gambusias para acabar con los mosquitos y al final no acabo con los mosquitos pero tenemos ríos llenos de gambusias.

La mixomatosis tuvo un efecto mortífero en el conejo, pero también en los ecosistemas ya que el conejo es un ejemplo clave cosmopolita en nuestra área que modula el entorno y es presa de muchos animales.

Aún así, la evolución hizo su trabajo y el conejo se recuperó algo poco a poco y con padecimiento intenso con la enfermedad latente. Agruparse mucho suponía pandemias de mixomatosis por lo que las dinámicas cambiaron.

Pero lo peor vino después la fiebre hemorrágica del conejo sobre 1989. Esto fue brutal con mortalidades de cerca del 100% redujo a minimos las poblaciones de conejos. Aún así los gazapos de pocos meses tenían mayor supervivencia y permitía cierta recuperación anual. En 2010 una nueva variante ahora mata a los gazapos. El declive es máximo. Se trabaja soltando conejos vacunados.

De 1950 a hoy la población se ha reducido en un 95%. Para algunos eso es mucho. La realidad es que no son los niveles naturales. Claro que sí había antes 100 millones de conejos y ahora hay 5 millones... Pues para algunos es mucho. Pero no lo es. Es muy poco y ha alterado todos los ecosistemas.

Cuando uno ve hablar de plagas de conejos se tiene que reír.

www.researchgate.net/publication/232243017_Long-term_decline_of_the_Eu

www.researchgate.net/publication/387304610_Negative_trends_in_Rabbit_p

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4257825/