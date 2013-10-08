Cincuenta años de las torturas que dejaron en evidencia al Estado español

El 21 de abril de 1976, la Guardia Civil detuvo a la trabajadora leitzarra y líder sindical de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) Amparo Arangoa a la salida de la fábrica de papel Sarrio, un arresto que cumplió ayer 50 años como símbolo de la represión contra los movimientos obreros y revolucionarios en Euskal Herria. Tras ser trasladada al cuartel de Tolosa (Gipuzkoa), Arangoa sufrió un calvario de tres días de torturas sistemáticas por parte de agentes bajo el mando del capitán Jesús Muñecas Aguilar...