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Cincuenta años de las torturas que dejaron en evidencia al Estado español

Cincuenta años de las torturas que dejaron en evidencia al Estado español

El 21 de abril de 1976, la Guardia Civil detuvo a la trabajadora leitzarra y líder sindical de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) Amparo Arangoa a la salida de la fábrica de papel Sarrio, un arresto que cumplió ayer 50 años como símbolo de la represión contra los movimientos obreros y revolucionarios en Euskal Herria. Tras ser trasladada al cuartel de Tolosa (Gipuzkoa), Arangoa sufrió un calvario de tres días de torturas sistemáticas por parte de agentes bajo el mando del capitán Jesús Muñecas Aguilar...

| etiquetas: amparo arangoa , torturas , guardia civil
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7 comentarios
44 8 0 K 389 actualidad
TipejoGuti #4 TipejoGuti
Mola saber estas cosas del franquismo, así se entiende por qué las que ocurren después en democracia se tratan exactamente igual y sus responsables terminan en lo más alto posible.

El aparato jurídico y militar del Estado garantizó durante medio siglo la impunidad de los torturadores,
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#2 To_lo_loco
Alguna vez escuché que no pegaban los rasos sino los que tenían galones.

Pero nadie dudaba que allí se pegaba.
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woody_alien #3 woody_alien
Ya, pero mírala acostada en la cama con gran placidez  media
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Pacofrutos #6 Pacofrutos *
Jesús Muñecas Aguilar, natural de Zaragoza; ingresó en la Guardia Civil en el año 1959. Estuvo destinado en el País Vasco entre los años sesenta y finales de los setenta donde, según numerosos testimonios, fue responsable de torturas contra militantes antifranquistas.
A principios de 1976 dirigió la tortura de Amparo Arangoa en el cuartel de la Guardia Civil en Tolosa (Guipúzcoa). Ya entonces «poseía una siniestra fama como torturador en Euskadi que todavía se acrecentaría más en los años…  media   » ver todo el comentario
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ehizabai #5 ehizabai
Hoy se cumplen 51 años de la segada policial para matar a Mikel Gardoki, miembro de ETA (pm), desarmado y por la espalda, cuando salía de un bar en Astigarraga.
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TripleXXX #7 TripleXXX
Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera
Tienen, por eso no lloran
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.

F. G. Lorca
Romance de la Guardia Civil española
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